В октябре прошлого года 37-летний Артем Цуран стал главой Фрунзенского района, где проживает 460 тысяч человек. Накануне годовщины в должности мы встретились с чиновником, прошлись по Каменной Горке и поговорили о работе и жизни. Как Цурану удалось обуздать стихийную торговлю у метро, какие знаковые объекты откроются в районе и какой уровень зарплаты у его главы — в нашем материале.



Артем Цуран. 38 лет. Родился в городе Глубокое Витебской области, а позже с семьей переехал в Минск. Окончил педагогический университет имени Максима Танка по специальности «учитель начальных классов» и Академию управления. Был учителем, идеологом на заводе отопительного оборудования, депутатом Мингорсовета, начальником отдела организационно-кадровой работы администрации Фрунзенского района и начальником управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома. В октябре 2016 года был назначен главой самого большого в Минске района — Фрунзенского. Женат, имеет сына и дочь. Живет в обычной многоэтажке в районе метро «Спортивная». Личная машина — Kia Sorento 2006 года выпуска.

«За счет несанкционированной торговли торговля города теряет до 1% оборота»

Мы встречаемся с Артемом Цураном на выходе из метро «Каменная Горка» возле Green City и предлагаем перейти на сторону KFC, где находился нелегальный рынок . Удивительно, но в два часа в будний день тут никто не торгует. Чиновник уверяет, что это не связано с нашим визитом.

— В порядке эксперимента мы предложили субъектам хозяйствования, которые находятся рядом, добровольно заключить договор с Департаментом охраны. Откликнулись примерно 50%, включая Green City, Материк, Mart Inn и владельца пристроек на выходах из метро.





Согласно договору, правоохранители дежурят сразу на всех пятачках возле метро «Каменная Горка» и не дают тут развернуться нелегальной торговле. Стоит такая услуга примерно 4 тысячи рублей в месяц, и Цуран считает, что это выгодно в том числе самим бизнесменам.

— Ведь за счет несанкционированной торговли вся городская торговля теряет до 1% оборота. Если взять наш район, то 1% — это где-то 1 миллион рублей в месяц. И если мы такие договоры предложим заключить крупным ритейлерам, которые держат до 30% рынка, то на ликвидацию несанкционированной торговли у них будет отвлечен мизер средств.

Пока договор заключили на 8 часов в сутки — с 12 до 20 часов. Поэтому нельзя сказать, что тут вообще никто никогда не торгует закатками, овощами и халатами.

— Вчера-позавчера вечером я проезжал часов в 9−10 и тут стояло человек 10−11.





Цуран говорит, что договор с Департаментом охраны можно заключить и на 12 часов в сутки, но это будут уже другие деньги. Поэтому пока власть и бизнес хотят посмотреть на результаты эксперимента.

— За первый год мы хотим посмотреть, насколько изменится подход у нелегалов. Если не изменится, то нужно будет выставлять пост на большее время. Также мы хотим показать другим субъектам, что это действенно и что упущенная из-за нелегальной торговли прибыль будет все равно возвращаться в магазин.

Но все площадки несанкционированной торговли в районе не закроешь правоохранителями, ведь не везде есть бизнес, готовый это оплатить. Поэтому местная власть давно хочет увеличить штрафы для нелегалов и вернуть милиции право составлять на них протоколы. Эти предложения направлены в горисполком для дальнейшей передачи в Совмин.

— Но предварительные итоги для местной власти мало чем радуют, потому что либерализация чувствуется во всем, в том числе в подходах к изменению законодательства. Поэтому не думаю, что в ближайшее время это серьезно пересмотрят. Пока наши инициативы не нашли активного внимания со стороны вышестоящих республиканских органов.





«Green City должен заработать к 1 января 2018 года»

Тем временем мы снова переходим на сторону Green City. Глава района говорит, что согласно инвестдоговору торговый центр должен полностью заработать 1 января 2018 года.

— Эта дата согласована с главой государства, и работы там активно ведутся. Сейчас идет внутренняя отделка помещений и строительство четырехуровневого паркинга.





К слову, на одном из уровней паркинга может появиться и мини-рынок для торговцев с Каменной Горки.

— Не знаю, как это получится, но инвестор нам такие предложения высказывал. Но это нужно еще тоже облечь в какую-то форму.

Пока же фермерам с 15 сентября по 15 ноября предоставляют бесплатные площадки для торговли в разных точках района. К одной из таких площадок — возле «Евроопта» в Кунцевщине — мы и отправляемся.





Все документы у торгующих в порядке, и мы идем дальше в сторону парка имени Уго Чавеса, где в 2017 году завершили вторую очередь строительства. Тут сделали дорожки, тренажеры, детские и спортивные площадки, а также площадку для проведения праздников. На все из бюджета потратили около миллиона долларов.

— В городе точно не будет такого же парка по востребованности, потому что здесь люди отдыхают постоянно. Третья очередь сейчас проектируется, и там предусмотрены торговля и несколько аттракционов.



















«Я не один, кто критикует проектировщиков»

Кроме третьей очереди парка, в следующем году во Фрунзенском районе будут строить и другие социальные объекты. Например, школу в Каменной Горке — 3 и садик в Домбровке.

— А в Сухарево мы строим дорогу, прокладываем сети, сносим частный сектор, строим два садика и школу, которую откроем в 2018 году. Там одновременно идет наполнение всего района.

Новые детские сады и школы во Фрунзенском районе будут типовыми. А поскольку недавно глава Минска Андрей Шорец предлагал оценить соответствие этих проектов современным требованиям, интересуемся мнением Цурана на этот счет.

— Тут я, наверное, не один, кто критикует проектировщиков. Одна моя знакомая заведующая садом во время строительства внесла 30 предложений изменений в проект садика. И в следующий сад при строительстве внесли угадайте сколько из ее предложений? Два или три. И то они касались, например, того, что в садике уже не нужен топор-колун, которым в 70-е годы кололи дрова. Такие изменения включили, но принципиально мало что поменялось.

Тем временем мы подходим к пересечению Казимировской и Неманской. «А вот возят „минералочку“ для „Меги“. Начинается активная фаза: подсыпка, а затем будет строительство», — говорит Цуран, показывая на заезжающий на стройплощадку самосвал. В 2019 году литовцы обещают со второй попытки построить тут ТРЦ «Мега».





— Говорят, что в феврале 2019-го будем перерезать ленточку. Ориентируют больше на развлекательную функцию, чем на торговую. Здесь будет в том числе кинотеатр и ледовая арена, на которой можно проводить международные соревнования. Ориентируются на то, чтобы семья могла провести здесь целый день.

Сам же молодой чиновник отдыхает с семьей в основном на даче.

— Там фитнес всем находится! Но это, как правило, в воскресенье, потому что суббота практически всегда занята.

Обычно каждую субботу Цуран работает сначала в кабинете, а потом объезжает район на своей личной Kia Sorento.

— Меня еще [бывший главный инспектор по Минску] Якобсон научил: «С машины едешь — одно. Выйди, пройди ногами и совершенно по-другому увидишь территорию». Я поэтому однозначно прохожу.





«Моя зарплата выше средней по Минску. Чего тут жаловаться и скрывать»

По нескольку раз в неделю объезжают район и его заместители, команду которых чиновник собрал сам и считает одной из лучших в городе. Это в основном люди 30−40 лет, которые до этого работали на руководящих постах, в том числе в коммерческих организациях. Интересуемся, была ли для них зарплата госслужащего стимулом?

— До назначения в администрацию у всех была зарплата больше. Но я думаю, что у них были нормальные здоровые амбиции руководителя плюс желание профессионально развиваться. Во-первых, госслужбу надо воспринимать как призвание, во-вторых — как развитие карьеры с возвращением впоследствии того же материального благополучия с каким-то коэффициентом.

Спрашиваем, а соответствует ли материальное благополучие главы Фрунзенского района объему обязанностей и задач.

— Мы начинали жить со своей супругой студентами в таких условиях, что после них уже ко всему привыкли. И жена воспринимает мой доход как тот, на который надо выстроить семейную жизнь.

При этом в связи с оптимизацией госаппарата зарплата Цурана с 1 сентября выросла примерно на 30%, узнаем мы. Это выше средней по Минску?

— Насколько я понимаю, это выше среднего дохода по Минску, поэтому, чего жаловаться и чего тут скрывать. Это достойная оплата труда главы района.





Да и вообще Артем Цуран считает, что сейчас в Минске для глав районов созданы все условия, чтобы эффективно работать. Даже старые Mercedes 2001 года им заменили на новые Gelly Emgrand GT. Чиновник поясняет, что они просили Шорца об этом потому, что прежние авто давно выработали ресурс и на их ремонт уходило много денег. Претензий же к белорусско-китайской машине у руководителя нет.

— Шикарный автомобиль! К нам приезжали китайцы, и я встречал мэра Цзилиня на этой машине. Он сказал, что у них это приравнивается к Mercedes и Volvo. Это практически элитный сегмент.

«600 рублей для начала на госслужбе — нормальные деньги»

А вот средняя зарплата в администрации ниже средней по Минску, несмотря на увеличение примерно на 30% с 1 сентября. По словам Цурана, сейчас специалист в том же отделе архитектуры будет получать со старта около 600 рублей.

— Я считаю, что для начала на госслужбе — это нормальные деньги. Я приходил работать в администрацию в 2008 году на должность начальника отдела и могу сказать, что сейчас специалистам оплату серьезно подняли.

Но попасть даже на такую должность в администрацию Фрунзенского района сразу после университета не получится. Для начала соискателю предложат поработать два года, например, в центре социального обслуживания или ЖЭУ.

— Ведь брать такого специалиста сразу душа не лежит, потому что его нужно будет учить тем же азам, которым он может научиться на нашем же коммунальном предприятии.





Но много ли стимулов молодому человеку сначала два года работать в ЖЭУ, чтобы потом идти на госслужбу на зарплату в 300 долларов?

Цуран говорит, что здесь главное — личная мотивация расти в этом направлении. Добавляет, что сам в начале карьеры хотел развиваться, в том числе глядя на тогдашнего главу Фрунзенского района. Поэтому интересуемся, качества какого политика теперь нравятся Цурану.

Чиновник говорит, что поскольку он входит в кадровый реестр главы государства, то равняется на нашего президента.

— А от одного известного российского политика мне фразы определенные очень сильно нравятся, и я их стараюсь запоминать. Он говорит: «Каждый должен работать согласно должностной инструкции. Если каждый будет отрабатывать свою должностную инструкцию, то 95% успеха уже обеспечено. А 5% это этузиазм». Золотые слова! Я всегда своим это в пример привожу.

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