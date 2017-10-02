ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Первым же объектом фестиваля этого года стала урбан-площадка — «идеальный небоскреб», в котором растут помидоры и мелисса, есть галерея и велогенератор. Объект открылся в июле 2017 года. Авторы — Анастасия Лемешонок и Илья Котлярский. Небоскреб оснащен солнечными батареями, организована оросительная система огородика. Объект никому не принадлежит, а потому здесь может отдыхать любой желающий.







