ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

03.10.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Традиционно основные действия фестиваля развернулись на ул. Октябрьской, которую организаторы именуют, как «вулiца Бразiл». Здесь сразу несколько «серых стен» превратились в произведения искусства. Бразильский художник RamonMartinsзавершил гигантскую прошлогоднюю работу на фасаде МЗОР, изобразив парящего аиста и монументальный геометрический орнамент. Все выглядит действительно масштабно и красочно.

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Рядом, на Нижне-Ляховском мосту у КЗ «Минск», развернулся еще один бразильский художник Rimon Guimaraes. Мост заиграл изобилием цвета, мозаикой незамысловатых форм и схематичных фигур. Замысел автора — изобразить сборный образ всех культур.

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

На Октябрьской, 16, у бара «Хулиган» до сих пор трудится знаменитый белорусский художник Сергей Кирющенко. Сетка орнамента уже прорисована, дело осталось за малым. Мурал удивляет перспективой и своими масштабами.

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Муралы — не все, что изменило внешний облик одной из самых тусовочных улиц Минска. В рамках фестиваля на Октябрьской был организован рукотворный пляж с лежаками, яркие трамвайчики, места отдыха. 

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Одной из самых обсуждаемых тем стала скульптура Игоря Стахиевича (Bazinato) «Великое существо». Что конкретно хотел донести до нас автор — однозначно не скажешь, но интерес к работе безусловно есть.

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Недалеко от «существа» расположился еще один интересный арт-проект. Плетеные из лозы трубы обвивают заводское здание. Автор инсталляции — творческая мастерская «ЭХО».

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Первым же объектом фестиваля этого года стала урбан-площадка — «идеальный небоскреб», в котором растут помидоры и мелисса, есть галерея и велогенератор. Объект открылся в июле 2017 года. Авторы — Анастасия Лемешонок и Илья Котлярский. Небоскреб оснащен солнечными батареями, организована оросительная система огородика. Объект никому не принадлежит, а потому здесь может отдыхать любой желающий.

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Однако художники не ограничились улицей Октябрьской. Масштабный мурал появился и на фасаде культурного центра «Корпус» на Машерова, 9. Здесь художник из Сан-Паулу Dedablio изобразил абстрактные фигуры людей.

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Одна из самых живописных работ украшает жилое здание на Романовской Слободе, 5а. Бразильский художник Horoiwa иллюстрировал традиционный для многих народов обряд обрезания волос женщине.

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Недалеко находятся еще два новых мурала. Здание по адресу Немига, 12, украшает колибри художника из Бразилии под ником L7M .

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

На здании обувной фабрики «Луч» (Кальварийская, 18) бразилец Zeh Palito воплотил геометрический орнамент с изображениями птиц, растений и животных.

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года

Еще одна работа появилась на фасаде офисного здания на Железнодорожников. Здесь творил белорус Митя Писляк. Автор нарисовал натюрморт с фруктовницей.

ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году фестиваль уличного искусства Vulica Brasil прошел уже в четвертый раз. Минск получил 8 новых муралов, несколько арт-интервенций и ни одного скандала. Таких...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Российские кошки и собаки могут остаться без белорусских кормов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика