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ОПРОС. Голосуем за самый интересный арт 2017 года
03.10.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Традиционно основные действия фестиваля развернулись на ул. Октябрьской, которую организаторы именуют, как «вулiца Бразiл». Здесь сразу несколько «серых стен» превратились в произведения искусства. Бразильский художник RamonMartinsзавершил гигантскую прошлогоднюю работу на фасаде МЗОР, изобразив парящего аиста и монументальный геометрический орнамент. Все выглядит действительно масштабно и красочно.
Рядом, на Нижне-Ляховском мосту у КЗ «Минск», развернулся еще один бразильский художник Rimon Guimaraes. Мост заиграл изобилием цвета, мозаикой незамысловатых форм и схематичных фигур. Замысел автора — изобразить сборный образ всех культур.
На Октябрьской, 16, у бара «Хулиган» до сих пор трудится знаменитый белорусский художник Сергей Кирющенко. Сетка орнамента уже прорисована, дело осталось за малым. Мурал удивляет перспективой и своими масштабами.
Муралы — не все, что изменило внешний облик одной из самых тусовочных улиц Минска. В рамках фестиваля на Октябрьской был организован рукотворный пляж с лежаками, яркие трамвайчики, места отдыха.
Одной из самых обсуждаемых тем стала скульптура Игоря Стахиевича (Bazinato) «Великое существо». Что конкретно хотел донести до нас автор — однозначно не скажешь, но интерес к работе безусловно есть.
Недалеко от «существа» расположился еще один интересный арт-проект. Плетеные из лозы трубы обвивают заводское здание. Автор инсталляции — творческая мастерская «ЭХО».
Первым же объектом фестиваля этого года стала урбан-площадка — «идеальный небоскреб», в котором растут помидоры и мелисса, есть галерея и велогенератор. Объект открылся в июле 2017 года. Авторы — Анастасия Лемешонок и Илья Котлярский. Небоскреб оснащен солнечными батареями, организована оросительная система огородика. Объект никому не принадлежит, а потому здесь может отдыхать любой желающий.
Однако художники не ограничились улицей Октябрьской. Масштабный мурал появился и на фасаде культурного центра «Корпус» на Машерова, 9. Здесь художник из Сан-Паулу Dedablio изобразил абстрактные фигуры людей.
Одна из самых живописных работ украшает жилое здание на Романовской Слободе, 5а. Бразильский художник Horoiwa иллюстрировал традиционный для многих народов обряд обрезания волос женщине.
Недалеко находятся еще два новых мурала. Здание по адресу Немига, 12, украшает колибри художника из Бразилии под ником L7M .
На здании обувной фабрики «Луч» (Кальварийская, 18) бразилец Zeh Palito воплотил геометрический орнамент с изображениями птиц, растений и животных.
Еще одна работа появилась на фасаде
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