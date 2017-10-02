Репортаж с мусоросортировочного завода, где за ручной труд платят Br500 в месяц: «Уже через 7 лет в Минске негде будет хранить мусор»

— Наша организация хочет научить белорусов правильно собирать отходы. Еще в 50-е гг. Нильс Бор сказал, что человечество не сгинет в пучине атомных взрывов, а захлебнется в собственных отходах. Население растет, промышленность развивается. Еще в 50-е было понятно, что отходы представляют большую опасность. До 90-х гг. в СССР их просто собирали и закапывали. Никто не переживал за окружающую среду. Сегодня мы активно пользуемся полигонами. Они заполняются крайне быстро. Задача на сегодня — сократить объем мусора, чтобы мы не жили на свалке. Необходимо сортировать мусор, чтобы впоследствии делать из него вторичное сырье, — рассказал Вадим Зубрицкий, ведущий специалист ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».

Пройдемся по цифрам. Чтобы получить тонну сырья для производства ПЭТ-бутылки, нужно извлечь и переработать порядка 280 тонн нефти. В процессе производства тоже образуются отходы, которые нужно утилизировать, сжигать, захоранивать — тоже нагрузка на окружающую среду.

В среднем один житель Минска в год выбрасывает 500 кг мусора. 1 100 000-1 200 000 тонн мусора выбрасывает весь Минск в год. Из этого огромного объема было отсортировано и отправлено на переработку только 43 тыс. тонн стекла, 106 тыс. тонн бумаги и картона, 10 тыс. тонн полимерных отходов, 7 тыс. тонн изношенных шин, 1,5 тыс. тон отработанных масел, 1,6 тыс. тонн электрического оборудования. Это цифры за 2016 год. Для сравнения, в Китае один человек выбрасывает 200 кг мусора в год.