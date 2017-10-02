За проступок, несовместимый со званием. Еще один известный адвокат лишился лицензии

Число белорусских адвокатов, лишившихся в сентябре лицензии на право осуществления адвокатской деятельности, в конце месяца выросло. Как сообщает Министерство юстиции, 29 сентября лишен лицензии адвокат Олег Варакса.



Фото с сайта boommax.ru

Такое решение принято «в связи с выявленным грубым нарушением лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, выразившимся в совершении адвокатом Вараксой О.Л. проступка, несовместимого со званием адвоката». Действие лицензии прекращается с 11 октября 2017 г.

Сам проступок в сообщении Минюста не называется.

О возможных претензиях к адвокату Олегу Вараксе стало известно в августе, в процессе по делу бывших топ-менеджеров Беларусбанка.

В процессе, проходившем в Центральном суде Минска, адвокат обвиняемого Николая Цырто (позже он был признан виновным в получении взятки в размере 650 тысяч долларов) потребовала проверки соответствия законам Республики Беларусь деятельности адвоката Вараксы, который был адвокатом Цырто (по словам последнего, именно под диктовку этого адвоката он написал признание в получении взятки), на что не имел права, так как оказывал юридическую помощь лицу, чьи интересы противоречат интересам обвиняемого.

По озвученной в суде информации, сотрудник Беларусбанка Николай Цырто в своем заявлении, написанном после задержания, 15 июня 2016 года, (время написания — ночь или раннее утро) указал: «Без какого либо давления и принуждения делаю заявление о том, что получил не менее 650 тысяч долларов от Бучнева (Александр Бучнев проходил по делу свидетелем, в суде не появился из-за отсутствия в стране — Прим. TUT.BY) за содействие. Деньги передавал Господарику (бывший первый зампред правления Беларусбанка — Прим. TUT.BY) по предварительной договоренности из боязни потерять высокооплачиваемую работу».

Цырто указал, что его задержали в 18 часов, 14 июня, возле ресторана «Раковский бровар». При допросе спрашивали, передавал ли деньги Господарику. Он попросил вызвать адвоката: «Это был адвокат моего знакомого Бучнева (к тому времени, как выяснилось, его уже несколько раз вызывали в КГБ и именно он написал заявление на Цырто. — Прим. TUT.BY) — Олег Варакса. Под его диктовку и написал признание».

Варакса якобы подтверждал, что если Цырто подтвердит показания Бучнева, то окажется только посредником, так как главное — изобличить Господарика (его, как сообщал TUT.BY, задержали 15 июня при передаче ему денег Цырто). При этом Цырто в суде настаивал, что никакого договора с Вараксой у него не было, и даже допускать защитника к Цырто не имели права.