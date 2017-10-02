Минчане стали чаще выбирать пригород - спрос на квартиры вблизи столицы вырос

Закономерно, что по мере удаления от МКАД цены на квартиры снижаются. За 1 квадратный метр в Заславле, Колодищах и Прилуках на вторичном рынке сегодня просят порядка 800-900 $/м 2 , в более отдалённых Фаниполе, Гатово и Мачулищах цены колеблются в пределах 700-800 $/м 2 .

Посёлки в Минском районе де-факто воспринимаются неотъемлемой частью большого города, что подтверждается ценами на жильё. На данный момент в Сенице, Боровлянах, Лесном и Ждановичах средняя цена предложения квартир на вторичном рынке колеблется в районе 1070-1120 $/м 2 , что выше, чем в половине микрорайонов Заводского района, а также в Новинках, Степянке, Дражне и Курасовщине. Развитая инфраструктура и быстрый доступ к удобствам мегаполиса делают свое дело.

Низкая цена является главным фактором, который заставляет минчан покупать квартиры в пригороде . Имея на руках 80% суммы, необходимой для покупки квартиры в Минске, многие решают не дожидаться, когда появятся остальные 20%, и начинают активно изучать ближайший пригород. Такие события, как рождение ребёнка, выступают дополнительным стимулом к переезду.

Последние 1,5 года средний уровень цен на квартиры в ближайшем пригороде колебался у отметки в 1000 $/м 2 . По сравнению с концом 2014 года цены упали в среднем на 34%, что соответствует минским показателями. При этом, в ряде поселков в 2017 году наметился небольшой рост. В частности, от 5 до 8% прибавили с начала года цены на квартиры в Боровлянах, Лесном и Сенице.

Долгое время число проданных квартир в ближайших пригородах Минска казалось статистической погрешностью на фоне столицы, но за последние 2 года ситуация изменилась. В 2012-2014 годах в Минске совершили в среднем в 15 раз больше сделок, чем в пригородах. В 2016-2017 годах лишь в 10-11 раз больше.

Известно, что по числу заключенных сделок купли-продажи квартир прошлый год оказался самым результативным в истории столичного рынка жилья. Тогда спрос превысил показатели 2015 года на 10%. В пригородах столицы рост покупательской активности был ещё более внушительным и составил +39% к уровню 2015 года.

Такое развитие событий наводит на мысль, что особых проблем со спросом пригород не испытывает, и это действительно так.

В чем причина высокого спроса в пригороде?

Спрос на квартиры в Минске начал бить рекорды, когда в прошлом году стали выполняться два условия: наличие низких цен и широкого выбора. Своеобразной психологической отметкой стала средняя цена продажи 1-комнатной квартиры, которая впервые с 2006 года опустилась ниже 40 000 долларов. В пригородах ситуация была аналогичной, только цифры оказались скромнее – в зависимости от города/посёлка 1-комнатные квартиры продавались за 25-35 тысяч долларов. В условиях растущей доступности кредитов, впервые за долгое время решение жилищного вопроса в пристоличном регионе стало возможным для тех, кто обладает суммой в 10-15 тысяч долларов.

Другая причина кроется в том, что за последние годы в пригороде значительно вырос жилищный фонд. Уже не первый год прослеживается четкая тенденция по наращиванию ввода жилья в Минском районе по сравнению со столицей.

Так, с начала 2017 года в Минском районе ввели в эксплуатацию 306 тысяч квадратных метров жилья против 390 в Минске. Разница составляет всего 30%. Четыре года назад, в 2013 году, в Минске построили на 90% больше жилья, чем в районе, а в 2009 – почти на 200%.

Учитывая, что количество активных проектов на рынке новостроек Минска сокращается, тенденция имеет все шансы на продолжение. Застройщики, которые не обладают запасом участков в столице и не желают обременять себя дорогостоящим сносом, переводят свой взор на ближайший пригород, где с получением земли под строительство дела обстоят проще.

Сказывается на этот процесс и качественная составляющая. Многие из тех, кто сегодня строит в Минске, делают ставку на комфорт-класс. В то же время, востребованный у чувствительных к цене покупателей “эконом” постепенно уходит за пределы кольцевой, уводя с собой часть спроса.