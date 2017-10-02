МИД ждет скорого завершения переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что республика вскоре успешно завершит переговоры по вступлению в ВТО.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт о путях развития белорусской экономики и вступлении в ВТО

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут республику в этой организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров. В сентябре в Женеве состоялся очередной раунд переговоров. Обсуждались вопросы господдержки АПК, вопросы доступа на рынок товаров и услуг 9 стран.

Лукашенко поручил чиновникам "вгрызаться" в европейский рынок>>

"В течение короткого времени мы будем говорить о переговорном процессе как завершившемся ", — заявил Макей на открытии первой конференции почетных консулов Беларуси во вторник в Минске.

Он отметил, что в этом направлении белорусской стороной уже проведена большая работа.

ЕАЭС изменился: на ВЭФ обсуждают не ВТО, а новые вызовы>>

Кроме того, глава белорусского МИД обратил внимание на позитивное развитие отношений Беларуси с ЕС и США. Он подчеркнул, что такое развитие диалога внушает оптимизм.

"Благодарен европейским и американским партнерам за то, что все стороны нашли силы, чтобы отбросить искусственные обвинения в адрес друг друга, сесть за стол переговоров и выработать правила общения. Мы предложили партнерам искренний и честный диалог по всем, даже самым чувствительным, вопросам и выработать решения", — сказал он.

По словам Макея, "позитивная атмосфера" в отношениях с ЕС и США "поступательно расширяется".

"Мы намерены продолжать этот диалог", — подчеркнул он.

ВТО надеется, что Беларусь быстро учтет ее замечания>>

Первая конференция почетных консулов Беларуси проходит 3-6 октября в Минске. По информации МИД, сейчас 80 белорусских почетных консулов представляют и защищают права и интересы граждан страны в 56 государствах. В круг их обязанностей также входит содействие развитию дружественных отношений, расширению политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурных, научных и иных связей с зарубежными странами.