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МИД ждет скорого завершения переговоров по вступлению Беларуси в ВТО
03.10.2017 11:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что республика вскоре успешно завершит переговоры по вступлению в ВТО.
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут республику в этой организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров. В сентябре в Женеве состоялся очередной раунд переговоров. Обсуждались вопросы господдержки АПК, вопросы доступа на рынок товаров и услуг 9 стран.
"В течение короткого времени мы будем говорить о переговорном процессе как завершившемся ", — заявил Макей на открытии первой конференции почетных консулов Беларуси во вторник в Минске.
Он отметил, что в этом направлении белорусской стороной уже проведена большая работа.
"Благодарен европейским и американским партнерам за то, что все стороны нашли силы, чтобы отбросить искусственные обвинения в адрес друг друга, сесть за стол переговоров и выработать правила общения. Мы предложили партнерам искренний и честный диалог по всем, даже самым чувствительным, вопросам и выработать решения", — сказал он.
По словам Макея, "позитивная атмосфера" в отношениях с ЕС и США "поступательно расширяется".
"Мы намерены продолжать этот диалог", — подчеркнул он.
Первая конференция почетных консулов Беларуси проходит 3-6 октября в Минске. По информации МИД, сейчас 80 белорусских почетных консулов представляют и защищают права и интересы граждан страны в 56 государствах. В круг их обязанностей также входит содействие развитию дружественных отношений, расширению политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурных, научных и иных связей с зарубежными странами.
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Белорусское внешнеполитическое ведомство также радо потеплению отношений с Евросоюзом и США и надеется продолжать диалог.
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