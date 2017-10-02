Президент поручил проверить соблюдение сроков строительства объектов по заключенным инвестиционным договорам. Как сообщила пресс-служба главы государства, такое требование он озвучил во вторник на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов.

«Мы сегодня подталкиваем разного рода граждан и инвесторов к строительству. Вы знаете мои требования. Они уже в законодательных актах, видимо, определены. Если нет, Мицкевич (замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич — ред.) доложит, — сказал глава государства. — Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан. В ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, — это называется „жуть“. Вместо двух — пять лет. Стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения, на которые внимание начальников я уже обращал».

Александр Лукашенко напомнил, что ранее уже была достигнута договоренность о вовлечении в оборот различной собственности, в частности незавершенного строительства. «Даже там, где я езжу каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет».

По словам президента, местные власти порой не могут сами определиться, что делать с подобными объектами. «И это в Минске фактически. Неужели на собственность, помещения и прочее удовлетворили спрос, что бесплатно даже не хотят взять? Тогда нам надо этим заниматься», — заметил президент.