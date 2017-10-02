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Президент Венесуэлы вылетает в Россию и обещает заглянуть в Беларусь

03.10.2017 11:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшие часы отправится с визитом в Россию, чтобы принять участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

«Через [несколько часов] я вылетаю по приглашению, которое мне сделал президент Российской Федерации Владимир Путин. Я направляюсь на международный энергетический форум», — отметил Мадуро.

«Я также собираюсь посетить президента Беларуси Лукашенко. Мы реактивируем смешанную комиссию, поднимая темы сотрудничества в области жилищного строительства, промышленного развития и торговли с Беларусью», — сообщил Мадуро.

В последние месяцы представители венесуэльского правительства неоднократно указывали, что намерены укреплять отношения со своими союзниками, среди которых отмечали Россию, Китай и Индию. По их словам, это особенно важно после того, как США ввели финансовые санкции в отношении Венесуэлы, которые наносят ущерб южноамериканской республике.

Предстоящий визит БЕЛТА подтвердили в венесуэльском посольстве в Минске.

В частности, президент Венесуэлы 5 октября примет участие в торжественном открытии памятника Симону Боливару в минском сквере имени Симона Боливара.

 
Теги: Минск
 
 
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В частности, президент Венесуэлы 5 октября примет участие в торжественном открытии памятника Симону Боливару в минском сквере имени Симона Боливара.

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