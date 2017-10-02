На новой, с иголочки, заправке никакого движения, хотя на 100-м километре трассы М1 каждый час проносятся сотни машин. Большой кран рядом с обозначившимся контуром гостиницы наматывает часы простоя. Симпатичные деревянные домики в характерном стиле Западного Полесья потемнели, а три из них даже не защищены тростниковой крышей, пишет «Вечерний Брест».





Такую картину сейчас можно наблюдать на строительстве культурно-этнографического комплекса «Наш родны кут Сабалі». По масштабности и наполнению он мог превзойти известные «Дудутки». Специальный указ, которым под амбициозный проект выделялось 340 га земли, был подписан главой государства 20 августа 2012 года. На его реализацию отводилось три года. Но с тех пор, как в марте 2016-го в отношении опального бизнесмена, уроженца этих мест Юрия Чижа было возбуждено уголовное дело и он попал в следственный изолятор КГБ, стройка замерла.

Грибы на городище

Незавершенку охраняют: за порядком следят четыре сторожа. Они пояснили, что фотосъемка на объекте не приветствуется. Кстати, комплекс не огражден, но дорога кое-где перекрыта шлагбаумами.

Не обремененные обязанностями сторожа собирают грибы на городище. Это небольшой участок леса (остатки Кобринской пущи) на территории комплекса. В определенном смысле — сакральное место, с которым связаны легенды и поверья. Археологи считают, что городище относится как минимум к периоду раннего средневековья. Здесь могло быть древнее капище, где наши предки молились своим богам.





Нынче на древнем городище, как и повсюду, грибное изобилие. В корзине одного из сторожей грибы на любой вкус, включая белые.

— Будут ли продолжать строительство? — переспрашивает грибник. — Так Александрович (руководитель группы компаний «Трайпл» Юрий Чиж. — Ред.) говорит, что надо решения «сверху» дождаться, чтобы потом не пришлось кому-то все отдать.

— Говорят, у вас тут летом можно было искупаться?

— А как людям запретишь купаться?.. Вода в озере и в каналах чистая. В других местах она в этом году «зацвела». У нас и пляж оборудован. Запрещается только рыбу ловить в каналах, в них белого амура запустили.





Каскад из пяти озер с каналами для разведения рыбы должен был стать украшением комплекса. А главный объект — так называемый музей-скансен: дома из бруса с тростниковой крышей. За основу взяты аутентичные деревянные постройки, выявленные научными экспедициями по Западному Полесью. Консультантами при проектировании выступали ученые НАН Беларуси. Деревня в миниатюре, где, по замыслу, должны быть воссозданы быт и ремесла предков, призвана стать для полешуков напоминанием об их корнях и предметом гордости.

А кран-то денег стоит…

Кроме того, проектом предусмотрены гостиница и ресторан, развлекательный комплекс с лыжероллерной трассой, левады для лошадей и каретный двор, спортивные и детские площадки, зоопарк…

Туристический рай — и не только. У жителей деревни Соболи (она через дорогу от комплекса) свои виды на крупный объект.

— Конечно, мы хотим, чтобы комплекс достроили, — говорит жительница Березы Лидия, которая в Соболях проводит отпуск. — Отдыхаем с мужем в доме, доставшемся ему по наследству. На пенсии мы и поселиться здесь могли бы. Места хорошие, и трасса М1 рядом. А на туристическом комплексе можно было бы и отдохнуть, и машину заправить, покупки сделать. Для жителей Соболей, Ревятичей и других окрестных сел это важно. Глядишь, и деревня оживет, люди сюда потянутся.

Один из старейших жителей деревни Иван Желудко рассказывает, что Юрий Чиж частенько наведывается на малую родину.

— Людей в Соболях мало осталось. Было до 170 дворов, а теперь жилых 50 или 60. Магазин хотят закрыть. Баня не работает. Недавно врачи из города приезжали. Люди сами баню протопили, и там проводился медосмотр. А Юра, как же, приезжает. Разговаривает с людьми, угощает. Мне вот недавно торт привез. Любим его.





«Помощи прошу только на лечение детей»

Анна — хранительница родового гнезда Чижей. Живет одна в небольшом аккуратном доме, построенном родителями мужа.

Гостеприимная, открытая женщина рассказывает, что она здесь уже 11-й год. Муж Евгений, брат Юрия Чижа, умер 6 лет назад. Сейчас из шести братьев осталось четверо. И это настоящая семья, которая ее во всем поддерживает.

— По дому все сама делаю, — говорит Анна. — И дымоход в печке почищу, и траву во дворе скошу, и дров наколоть могу. За помощью к Юре редко обращаюсь. Только когда детям дорогостоящее лечение требуется. Много ли мне надо? Пенсия небольшая, но у меня хозяйство — овцы, куры. Сегодня барана освежевали. Встаю в 5 утра, а в 7 часов я уже в лесу. Ягоды и грибы — моя страсть, домашние заготовки делаю.

В доме чисто и тепло. Пахнет сушеными грибами, в печи доводятся до кондиции груши.

— Юра регулярно приезжает, — рассказывает Анна. — На кладбище к родителям сходить, земляков повидать.

— А еду деревенскую любит? Товканицу, например?

— А как же! А хотите?..

Хозяйка быстренько достала из печи томившуюся в сковороде картошку с аппетитной желтой корочкой и к ней маринованные грибчики. Что там тебе столичный ресторан!

Не только родственники, но и все односельчане следят за перипетиями в жизни Юрия Чижа. Знают, к примеру, что недавно его приглашали на торжественный прием по случаю юбилея хоккейной команды президента. И надеются, что в его и их жизни все образуется — и культурно-этнографический комплекс с дорогим их сердцу названием «Наш родны кут Сабалі» будет достроен.