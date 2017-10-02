|
Глава МИД Литвы: учения "Запад-2017" имели не оборонительный характер, а наступательный
03.10.2017 13:22 — Новости Экономики | Tut.by
Учения имели не оборонительный характер, а наступательный. Об этом в интервью украинскому изданию
Глава ведомства подчеркнул, что Литва только начала подводить итоги учений и пока делать выводы рано. Но заявил, что численность участвовавших в учениях военных, по наблюдениям Литвы, не совпадала с заявленной.
«Понятно, что транспарентности не хватало. Понятно, что как мы и говорили ранее, численность участвовавших в учениях — далеко не 12700, как это было объявлено. Учения имели не оборонительный характер, а наступательный. Из положительных моментов… К счастью, „Запад-2017“ не вышли в какое-то другое качество, чем учения. За исключением единичного
Министр считает, что военные учения имеет право проводить любая страна. Но подчеркнул, что активность вооруженных сил России даже после учений вблизи литовских границ на суше, в воздухе, на море остается.
«Рутина такова, что „воздушная полиция“ (военные авиа-патрули НАТО в Балтии — ред.) вынуждена проявлять активность до 10 раз в неделю. Независимо от того — есть учения, нет учений. И это конечно настораживает… С другой стороны, хочу сказать, что считать эти учения, сами по себе, чем-то неправильным, также нельзя. Но и здесь важнейшая деталь в том, что после предыдущих учений в 2013 году Россия начала две войны, аннексировала Крым. Поэтому любые ее действия с использованием военнослужащих, военной техники заслуживают большого внимания», — сказал глава МИД.
Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес также высказал предположение, что в учениях участвовало больше военнослужащих, чем было заявлено официально
«Я предполагаю, что, вероятно, было более 40 000 военнослужащих», —
По словам командующего, численность участвующих была занижена специально. Поскольку при большем количестве европейской организации безопасности ОБСЕ было бы разрешено отправлять своих наблюдателей.
Напомним, по официальным данным, в учениях «
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Численность участвовавших в учениях военных, по наблюдениям Литвы, не совпадала с заявленной.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии