Учения имели не оборонительный характер, а наступательный. Об этом в интервью украинскому изданию Укринформ заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



Линас Линкявичюс, фото: Reuters

Глава ведомства подчеркнул, что Литва только начала подводить итоги учений и пока делать выводы рано. Но заявил, что численность участвовавших в учениях военных, по наблюдениям Литвы, не совпадала с заявленной.

«Понятно, что транспарентности не хватало. Понятно, что как мы и говорили ранее, численность участвовавших в учениях — далеко не 12700, как это было объявлено. Учения имели не оборонительный характер, а наступательный. Из положительных моментов… К счастью, „Запад-2017“ не вышли в какое-то другое качество, чем учения. За исключением единичного инцидента — недолгого нарушения воздушного пространства, других неприятных событий не было. Что могло быть, если учесть большое количество участвовавших военнослужащих и задействованной техники», — заявил Линкявичюс.

Министр считает, что военные учения имеет право проводить любая страна. Но подчеркнул, что активность вооруженных сил России даже после учений вблизи литовских границ на суше, в воздухе, на море остается.

«Рутина такова, что „воздушная полиция“ (военные авиа-патрули НАТО в Балтии — ред.) вынуждена проявлять активность до 10 раз в неделю. Независимо от того — есть учения, нет учений. И это конечно настораживает… С другой стороны, хочу сказать, что считать эти учения, сами по себе, чем-то неправильным, также нельзя. Но и здесь важнейшая деталь в том, что после предыдущих учений в 2013 году Россия начала две войны, аннексировала Крым. Поэтому любые ее действия с использованием военнослужащих, военной техники заслуживают большого внимания», — сказал глава МИД.

Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес также высказал предположение, что в учениях участвовало больше военнослужащих, чем было заявлено официально

«Я предполагаю, что, вероятно, было более 40 000 военнослужащих», — заявил на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Ходжес.

По словам командующего, численность участвующих была занижена специально. Поскольку при большем количестве европейской организации безопасности ОБСЕ было бы разрешено отправлять своих наблюдателей.

Напомним, по официальным данным, в учениях « Запад-2017 » было задействовано 12 700 российских и белорусских войск, около 70 самолетов, до 250 танков, 200 артиллерийских систем и 10 военных кораблей.