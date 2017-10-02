﻿ Глава МИД Литвы: учения "Запад-2017" имели не оборонительный характер, а наступательный. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МИД Литвы: учения "Запад-2017" имели не оборонительный характер, а наступательный

03.10.2017 13:22 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Учения имели не оборонительный характер, а наступательный. Об этом в интервью украинскому изданию Укринформ заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.


Линас Линкявичюс, фото: Reuters

Глава ведомства подчеркнул, что Литва только начала подводить итоги учений и пока делать выводы рано. Но заявил, что численность участвовавших в учениях военных, по наблюдениям Литвы, не совпадала с заявленной.

«Понятно, что транспарентности не хватало. Понятно, что как мы и говорили ранее, численность участвовавших в учениях — далеко не 12700, как это было объявлено. Учения имели не оборонительный характер, а наступательный. Из положительных моментов… К счастью, „Запад-2017“ не вышли в какое-то другое качество, чем учения. За исключением единичного инцидента — недолгого нарушения воздушного пространства, других неприятных событий не было. Что могло быть, если учесть большое количество участвовавших военнослужащих и задействованной техники», — заявил Линкявичюс.

Министр считает, что военные учения имеет право проводить любая страна. Но подчеркнул, что активность вооруженных сил России даже после учений вблизи литовских границ на суше, в воздухе, на море остается.

«Рутина такова, что „воздушная полиция“ (военные авиа-патрули НАТО в Балтии — ред.) вынуждена проявлять активность до 10 раз в неделю. Независимо от того — есть учения, нет учений. И это конечно настораживает… С другой стороны, хочу сказать, что считать эти учения, сами по себе, чем-то неправильным, также нельзя. Но и здесь важнейшая деталь в том, что после предыдущих учений в 2013 году Россия начала две войны, аннексировала Крым. Поэтому любые ее действия с использованием военнослужащих, военной техники заслуживают большого внимания», — сказал глава МИД.

Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес также высказал предположение, что в учениях участвовало больше военнослужащих, чем было заявлено официально

«Я предполагаю, что, вероятно, было более 40 000 военнослужащих», — заявил на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Ходжес.

По словам командующего, численность участвующих была занижена специально. Поскольку при большем количестве европейской организации безопасности ОБСЕ было бы разрешено отправлять своих наблюдателей.

Напомним, по официальным данным, в учениях «Запад-2017» было задействовано 12 700 российских и белорусских войск, около 70 самолетов, до 250 танков, 200 артиллерийских систем и 10 военных кораблей.

Читайте также
Минобороны РФ про вывод войск из Беларуси: заявление Генштаба Украины говорит о его «деградации»
Суриков об «оставшихся российских войсках»: Если кто-то один женился, может, и остался
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Численность участвовавших в учениях военных, по наблюдениям Литвы, не совпадала с заявленной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Юрий Чиж на малой родине бывает, но достраивать "Родны кут" не спешит. Репортаж из Соболей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика