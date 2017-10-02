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На торгах 3 октября рубль сдал ко всем валютам
03.10.2017 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 октября состоялись очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN0,0035 до 1,9655 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0037 до 2,3069 рубля.
Российский рубля укрепился на BYN0,0008 до 3,3924 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 октября состоялись очередные торги валютами. Доллар вырос на BYN0,0035 до 1,9655 рубля.
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