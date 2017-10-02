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Лукашенко думает, стоит ли "вторгаться" в Жилищный кодекс
03.10.2017 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Новая редакция Жилищного кодекса Беларуси должна быть направлена на то, чтобы создать гражданам все механизмы для улучшения своих жилищных условиях, заявляет президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik/ Павел Лисицын
Во вторник глава государства провел совещание по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов. Как отметили в пресс-службе, во время совещания президент подчеркнул, что помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики белорусского государства.
"Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении жилищных условий. Это направление — важнейшая составляющая социальной политики Беларуси. Думаю, она останется навсегда", — заявил Лукашенко.
Он отметил, что Жилищный кодекс и изменения в него касаются всех жителей страны, в том числе и тех, кто имеет жилье в собственности. Лукашенко подчеркнул, что обеспеченность жильем — один из показателей, по которому судят об успешности национальной экономики и социальной политики того или иного государства.
Лукашенко спросил участников совещания, насколько необходимы и назрели предлагаемые изменения.
"Первый вопрос — зачем, надо ли, настало ли время, что мешает работе старым нормативным правовым актам, которые регулируют эти отношения? Нужно ли нам сегодня вторгаться в Жилищный кодекс и излагать его в новой редакции? Это главный вопрос, на который надо ответить", — сказал белорусский лидер.
В то же время, в пресс-службе не пояснили, какие основные новации предполагает обновленная редакция кодекса.
Должен быть документ прямого действия
© Sputnik / Виктор Толочко
В ходе совещания Лукашенко напомнил, что Жилищный кодекс регулирует такие важные вопросы, как постановка на учет нуждающихся, получение жилья и выселение из него, внесение платы за коммунальные услуги, управление жилфондом.
При этом пять лет назад, когда принимался Жилищный кодекс в его нынешней редакции, была поставлена задача учесть все аспекты и сгладить острые углы в сфере жилищных отношений, накопившиеся с учетом правоприменительной практики.
В связи с предлагаемой новой редакцией документа Президент поинтересовался, сможет ли новый документ обеспечить системность и комплексность регулирования отношений в жилищной сфере.
"Не придется ли гражданам после его принятия обращаться к нескольким источникам права для решения своих вопросов? Создадим ли мы один документ, который гражданин откроет и увидит ответы на все свои вопросы? У нас юристы такие умные…, они сначала создают закон или какой-то другой нормативный правовой акт и полмиллиона подзаконных актов. И этот закон пестрит отсылочными нормами, что недопустимо", — подчеркнул Лукашенко.
Упростить администрирование
© Sputnik/ Павел Петров
Еще один поставленный вопрос касался того, какие конкретно проблемы предлагается урегулировать представленным законопроектом, предусмотрено ли в нем упрощение административных процедур в жилищной сфере.
"Как обстоят дела с созданием фонда арендного жилья? Сможем ли мы удовлетворить потребности граждан, состоящих на учете нуждающихся? Каковы предложения правительства по развитию этого важнейшего направления?" — задал вопросы глава государства.
Лукашенко также поинтересовался техническим состоянием жилищного фонда страны в целом и тем, какие дополнительные меры необходимы для его надлежащего содержания и обслуживания.
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Президент поставил задачу создать все механизмы, чтобы помочь гражданам в улучшении жилищных условий.
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