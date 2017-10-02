МИНСК, 3 окт — Sputnik. Новая редакция Жилищного кодекса Беларуси должна быть направлена на то, чтобы создать гражданам все механизмы для улучшения своих жилищных условиях, заявляет президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во вторник глава государства провел совещание по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов. Как отметили в пресс-службе, во время совещания президент подчеркнул, что помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики белорусского государства.

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"Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении жилищных условий. Это направление — важнейшая составляющая социальной политики Беларуси. Думаю, она останется навсегда", — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Жилищный кодекс и изменения в него касаются всех жителей страны, в том числе и тех, кто имеет жилье в собственности. Лукашенко подчеркнул, что обеспеченность жильем — один из показателей, по которому судят об успешности национальной экономики и социальной политики того или иного государства.

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Лукашенко спросил участников совещания, насколько необходимы и назрели предлагаемые изменения.

"Первый вопрос — зачем, надо ли, настало ли время, что мешает работе старым нормативным правовым актам, которые регулируют эти отношения? Нужно ли нам сегодня вторгаться в Жилищный кодекс и излагать его в новой редакции? Это главный вопрос, на который надо ответить", — сказал белорусский лидер.

В то же время, в пресс-службе не пояснили, какие основные новации предполагает обновленная редакция кодекса.

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В ходе совещания Лукашенко напомнил, что Жилищный кодекс регулирует такие важные вопросы, как постановка на учет нуждающихся, получение жилья и выселение из него, внесение платы за коммунальные услуги, управление жилфондом.

При этом пять лет назад, когда принимался Жилищный кодекс в его нынешней редакции, была поставлена задача учесть все аспекты и сгладить острые углы в сфере жилищных отношений, накопившиеся с учетом правоприменительной практики.

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В связи с предлагаемой новой редакцией документа Президент поинтересовался, сможет ли новый документ обеспечить системность и комплексность регулирования отношений в жилищной сфере.

"Не придется ли гражданам после его принятия обращаться к нескольким источникам права для решения своих вопросов? Создадим ли мы один документ, который гражданин откроет и увидит ответы на все свои вопросы? У нас юристы такие умные…, они сначала создают закон или какой-то другой нормативный правовой акт и полмиллиона подзаконных актов. И этот закон пестрит отсылочными нормами, что недопустимо", — подчеркнул Лукашенко.

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Еще один поставленный вопрос касался того, какие конкретно проблемы предлагается урегулировать представленным законопроектом, предусмотрено ли в нем упрощение административных процедур в жилищной сфере.

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"Как обстоят дела с созданием фонда арендного жилья? Сможем ли мы удовлетворить потребности граждан, состоящих на учете нуждающихся? Каковы предложения правительства по развитию этого важнейшего направления?" — задал вопросы глава государства.

Лукашенко также поинтересовался техническим состоянием жилищного фонда страны в целом и тем, какие дополнительные меры необходимы для его надлежащего содержания и обслуживания.