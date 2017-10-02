ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калинин: Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕС в реализации трансграничных проектов

03.10.2017 14:11 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Калинин: Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕС в реализации трансграничных проектов
Анатолий Калинин. Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку Европейского союза в реализации трансграничных проектов. Об этом сегодня журналистам на полях Белорусской транспортной недели сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ведем переговоры с Европейским союзом на уровне Брюсселя о том, чтобы поддержать в финансовом плане наши трансграничные проекты", - сказал вице-премьер. Эта транспортная неделя показывает, что соседние страны проявляют большой интерес к совместным с Беларусью проектам.

"Трансграничное сотрудничество набирает темп. Мы запустили электрификацию до Вильнюса, строим автомобильную дорогу М6 до Польши, реализуем совместный проект с Украиной и Польшей в сфере водного транспорта Е40. Уже есть решения на уровне глав государств по данному проекту, и за короткий период нам необходимо его реализовать", - добавил Анатолий Калинин.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку Европейского союза в реализации трансграничных проектов. Об этом сегодня журналистам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко думает, стоит ли "вторгаться" в Жилищный кодекс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика