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Калинин: Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕС в реализации трансграничных проектов
03.10.2017 14:11 — Новости Экономики | БелТА
Анатолий Калинин. Фото из архива
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку Европейского союза в реализации трансграничных проектов. Об этом сегодня журналистам на полях Белорусской транспортной недели сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы ведем переговоры с Европейским союзом на уровне Брюсселя о том, чтобы поддержать в финансовом плане наши трансграничные проекты", - сказал вице-премьер. Эта транспортная неделя показывает, что соседние страны проявляют большой интерес к совместным с Беларусью проектам.
"Трансграничное сотрудничество набирает темп. Мы запустили электрификацию до Вильнюса, строим автомобильную дорогу М6 до Польши, реализуем совместный проект с Украиной и Польшей в сфере водного транспорта Е40. Уже есть решения на уровне глав государств по данному проекту, и за короткий период нам необходимо его реализовать", - добавил Анатолий Калинин.
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку Европейского союза в реализации трансграничных проектов. Об этом сегодня журналистам...
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