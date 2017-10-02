Калинин: Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕС в реализации трансграничных проектов

Анатолий Калинин. Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку Европейского союза в реализации трансграничных проектов. Об этом сообщил сегодня журналистам на полях Белорусской транспортной недели заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ведем переговоры с Европейским союзом на уровне Брюсселя о том, чтобы поддержать в финансовом плане наши трансграничные проекты", - сказал вице-премьер. Эта транспортная неделя показывает, что соседние страны проявляют большой интерес к совместным с Беларусью проектам.

"Трансграничное сотрудничество набирает темп. Мы запустили электрификацию до Вильнюса, строим автомобильную дорогу М6 до Польши, реализуем совместный проект с Украиной и Польшей в сфере водного транспорта Е40. Уже есть решения на уровне глав государств по данному проекту, и за короткий период нам необходимо его реализовать", - добавил Анатолий Калинин.

По его словам, в конце октября - начале ноября планируется провести переговоры с правительством Польши о развитии транспортных путей двух стран, уменьшении "узких" мест на польской стороне. Также ведутся переговоры о расширении географии авиационных перевозок, в том числе снижении стоимости билетов и повышении комфорта пассажиров. "В следующем году планируем приобрести два современных воздушных судна. Кроме этого, к II Европейским играм в 2019 году мы должны подойти с устойчивым транспортным сообщением на электрической тяге между Минском и Вильнюсом", - добавил заместитель премьер-министра.

"Сегодня мы видим, что на площадке транспортной недели договариваются между собой как автомобильные, так и железнодорожные перевозчики, кооперируются в единую логистическую сеть, обсуждают перспективы мультимодальных перевозок. Нынешнюю транспортную неделю отличает стремление каждой страны в рамках трансграничного сотрудничества внести свои предложения. Трансграничное сотрудничество - основной лейтмотив выставки, которая проходит сейчас в Минске", - резюмировал Анатолий Калинин.

Белорусская транспортная неделя проходит в Минске с 3 по 5 октября. Она включает XI Международную специализированную выставку "Транспорт и логистика - 2017" и насыщенную деловую программу с пленарным заседанием, конференциями и семинарами. Во время мероприятий транспортной недели будут рассмотрены вопросы организации пассажирских перевозок, совершенствования выполнения перевозок грузов, контейнеризации и эффективного управления в цепях поставок, обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта.-0-