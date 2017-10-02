Российские порты не приехали на транспортную выставку в Минск

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Стенды российских портов не были замечены на выставке, которая открылась во вторник в Минске в рамках 11-й Белорусской транспортной недели, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Мария Амелина Гомельскую и Херсонскую экономики свяжет водный путь

Между тем одни из центральных мест на выставке заняли стенды литовских железных дорог и коллективный стенд Клайпедского порта. Свои стенды на минскую выставку привезли и Рижский, и Вентспилский порты.

Во время транспортной недели запланированы около десятка мероприятий – конференций и семинаров, в рамках которых транспортники, грузоотправители и перевозчики смогут обсудить проблемы и наладить контакты.

"Цель этих мероприятий, в том числе выставки – соединить грузоотправителя и перевозчика, в данном случае наши ближайшие порты – Клайпеда, Рига, Вентспилс, украинские порты, которые традиционно заинтересованы в белорусских грузах. И важно, чтобы эти встречи состоялись", – рассказал журналистам во время открытия выставки министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сливак.

Ранее российская сторона высказывала заинтересованность в перенаправлении белорусских нефтепродуктов, идущих на экспорт, в российские порты. В настоящее время Беларусь пользуется услугами преимущественно литовских портов.

Встроиться в Шелковый путь

Одним из ключевых мероприятий Белорусской транспортной недели должно стать пленарно заседание "Сопряжение транспортно-логистической системы Беларуси с экономическим поясом Шелкового пути". Во встрече принимают участие представители Китая, а также белорусских и прибалтийских перевозчиков.

"Там участвуют докладчики, которые заинтересованы в этих перевозках. У нас достаточно устойчиво развиваются контейнерные перевозки через Беларусь. Рост в этом году достаточно серьезный. Но есть и вопросы, которые нужно решать", – заметил Сливак.

Больших встреч на официальном – министерском – уровне в рамках нынешней транспортной недели не запланировано. Они в рабочем порядке проходят постоянно. В рамках же недели, по мнению министра, важно заставить белорусских производителей самим идти на новые рынки.

"Самое главное – чтобы отделы транспорта наших предприятий могли сюда приехать и провести переговоры с людьми, которые находятся на стендах рижского или клайпедского порта. Здесь же присутствует и стивидоры. Потому что традиционно так сложилось, что наши предприятия – не все конечно, а часть – продолжают торговлю со склада, "у меня приедет заберут". Между тем конкурентность продукта – это и поставка. А поставку надо видеть и выбирать оптимальные маршруты ", – отметил Сливак.

Новое в пассажирском транспорте

Отдельный семинар в рамках Белорусской транспортной недели будет посвящен новым направлениям в организации пассажирских перевозок. Речь идет о новой организации городского пространства и новой философии.

"Удобные города не могут быть без устойчивой мобильности. Один из основных принципов такой мобильности: это когда доминирует не личный автомобиль, а передвижение общественным транспортом, пешком, на велосипеде. Наши города уже понемногу начинают что-то делать в этом направлении: создают инфраструктуру, велодорожки, начинают по умному подходить к планированию городов. Мотивируют людей больше ходить пешком. Но для того чтобы ходить, надо знать, куда ходить и зачем. Это новая философия", – пояснила Sputnik первый заместитель председателя правления Белорусского союза транспортников Валентина Леончик.

При этом речь не идет о полном отказе от личного автотранспорта. "Мы не против личного авто. Мы за мобильность, чтобы у человека была возможность попасть куда угодно за короткое время", – пояснил депутат Палаты Представителей Валерий Бороденя.

По итогам разговора, посвященного пассажирским перевозкам, участники семинара – транспортники и представители местных властей – планируют принять резолюцию.