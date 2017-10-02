Кобяков об экспорте: нужно укреплять позиции в России и диверсифицировать поставки в ЕС

Андрей Кобяков. Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским экспортерам необходимо укреплять позиции в России и диверсифицировать поставки в ЕС, заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждаются принимаемые меры и результаты работы по наращиванию и диверсификации экспорта товаров и услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшей задачей является, с одной стороны, - сохранение и укрепление наших позиций в России, с другой - увеличение объемов производства и диверсификация номенклатуры товаров для экспорта в страны Европейского союза и другие страны", - отметил Андрей Кобяков.

Экспорт товаров и услуг Беларуси в январе-июле вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в том числе товаров - на 21,1%, услуг - на 14,8%).

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