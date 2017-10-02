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Лукашенко приказал навести в стране идеальный порядок

03.10.2017 15:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Президент Беларуси приказал в преддверии Европейской Олимпиады привести страну в порядок, решить вопросы с долгостроями, а ответственным напомнил, что выставлены «железобетонные сроки».

Об этом Лукашенко заявил чиновникам во вторник 3 октября на совещании по вопросам поправок в Жилищный кодекс.

Речь шла о пустующих, ветхих домах, которые, по словам президента, не должны портить внешний вид Минска. Недостроенные дома он назвал «жутью», приказал навести в данной сфере идеальный порядок и заявил, что выполнение этих заданий будет строго контролироваться.

«Неужели на собственность, на помещения и прочее удовлетворили спрос?! Вы знаете мои требования, они уже в законодательных актах определены», — отметил Лукашенко.

«Вместо двух лет пять лет стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения. Внимание начальников я уже на эти объекты обращал. Я прошу то, что я сейчас обозначил, иметь как жесточайшее указание к работе. Повторения больше не будет», — резюмировал президент.

Все должно быть «вылизано» — «дороги, мосты, развязки»,  поля, города и села. Таккую позицию он попросил считать жесточайшим указанием президента.

Напомним, что Беларусь получила право проведения вторых Европейских игр в 2019 году. Такое решение большинством голосов приняла Генеральная ассамблея ЕОК (Европейских олимпийских комитетов). Власти обещают провести игры на самом высоком уровне.

Некоторые аналитики скептически оценивают как значение Игр для улучшения имиджа страны, так и финансовые возможности страны для их проведения.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси приказал в преддверии Европейской Олимпиады привести страну в порядок, решить вопросы с долгостроями, а ответственным напомнил, что выставлены...

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