Лукашенко приказал навести в стране идеальный порядок

Президент Беларуси приказал в преддверии Европейской Олимпиады привести страну в порядок, решить вопросы с долгостроями, а ответственным напомнил, что выставлены «железобетонные сроки».

Об этом Лукашенко заявил чиновникам во вторник 3 октября на совещании по вопросам поправок в Жилищный кодекс.

Речь шла о пустующих, ветхих домах, которые, по словам президента, не должны портить внешний вид Минска. Недостроенные дома он назвал «жутью», приказал навести в данной сфере идеальный порядок и заявил, что выполнение этих заданий будет строго контролироваться.

«Неужели на собственность, на помещения и прочее удовлетворили спрос?! Вы знаете мои требования, они уже в законодательных актах определены», — отметил Лукашенко.

«Вместо двух лет пять лет стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения. Внимание начальников я уже на эти объекты обращал. Я прошу то, что я сейчас обозначил, иметь как жесточайшее указание к работе. Повторения больше не будет», — резюмировал президент.

Все должно быть «вылизано» — «дороги, мосты, развязки», поля, города и села. Таккую позицию он попросил считать жесточайшим указанием президента.

Напомним, что Беларусь получила право проведения вторых Европейских игр в 2019 году. Такое решение большинством голосов приняла Генеральная ассамблея ЕОК (Европейских олимпийских комитетов). Власти обещают провести игры на самом высоком уровне.