Кто станет работодателем года? Впереди – кульминация конкурса

В сентябре конкурс «Работодатель года» достигает своего апогея. На этой неделе экспертный совет выберет лучшего работодателя Беларуси.

Сейчас компетентное жюри решает, кто же достоин победы. Всего для участия в конкурсе подано 136 заявок. Это лучшие компании страны из разных сфер деятельности.

Напомним, состязание среди белорусских компаний «Работодатель года» продолжается уже месяц. Организаторы провели интернет-голосование, был сформирован экспертный совет. В него вошли профессионалы в своих сферах, их компетенции включают в себя 17 отраслей и несколько направлений.

Состав экспертного совета:

Александр Мудрик

Директор Бизнес-школы «Здесь и Сейчас», бизнес-тренер, кандидат технических наук, доцент, победитель конкурса «НR-бренд 2015» в номинации «HR-персона года». Экспертность: Управление человеческими ресурсами.

Виктория Местовская

Директор Департамента управления персоналом Группы компаний “БелАгро”.

Эксперт в области построения системы управления человеческими ресурсами, систем грейдирования и KPI, оптимизации корпоративной культуры. Участник группы разработчиков 1-го в Беларуси "HR-Стандарта", член организационного комитета IV HR-Конгресса Беларуси.

Ирина Ясюченя

HR-партнер Международного автомобильного холдинга Атлант-М. Сертифицированный коуч, спикер. Опыт в сфере персонала более 15 лет.

Ольга Адаменко

Врач, психиатр, нарколог. Опыт работы в сфере здравоохранения более 15 лет. Неоднократно награждена грамотами за вклад в развитие здравоохранения РБ.

Татьяна Стрик

Заместитель директора по персоналу ООО «Ресторан-пивоварня ДРУЗЬЯ» . Опыт в сфере HR более 14 лет. Эксперт в области кадровой политики, профессиональной ориентации, адаптации, мотивации и развития персонала.

Татьяна Лисицкая

Директор международной исследовательской компании «MASMI».

Член Международной исследовательской ассоциации ESOMAR. Автор курсов «Маркетинговые исследования» для БГУ и Бизнес-школы ИПМ.

Наталья Чайлытко

Директор, собственник ООО «Кадровый центр «Статус».

Психолог, сертифицированный тренер НЛП, эксперт в области графологии и психологии менеджмента, консультант по вопросам кризисной психологии. Опыт работы в области HR более 17 лет: поиск и подбор персонала всех уровней, адаптация, оценка персонала, внедрение схем мотивации. Автор программ обучения.

Ирина Трусевич

Руководитель Центра бизнес-образования, кандидат экономических наук, доцент, декан факультета повышения квалификации и переподготовки Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Координатор международной программы «Молодежь и предпринимательство» в РБ, организатор международного конкурса «StartUP-Кооперация» и международного чемпионата «Молодежь и предпринимательство». Стажировалась в Швеции, Германии, США, Польше, Словакии.

Анна Синаторова

Коуч, сертифицированный эксперт по Счастью в деятельности, ведущая открытых и корпоративных программ по личной и командной эффективности, консультант по управлению персоналом. Опыт работы в сфере HR в компаниях разных профилей – 13 лет. Преподаватель курса «Человеческие ресурсы и организационное поведение» на программе МВА. Член Оргкомитета HR-Конгрессов Беларуси.

Также в состав экспертного совета вошли сотрудники компаний, которые стали лучшими в 2016 году; специалисты с опытом в управлении бизнес-проектами; представители общественных организаций и средств массовой информации; участники первых этапов голосования; сотрудники компании-Организатора.

Победитель будет определен по следующим критериям: уровень системы финансовой мотиваци, характеристики соц-пакета, возможности для развития и обучения сотрудников, потенциал профессионального роста, условия труда.

Справедливость оценки определяется разнообразием мнений членов жюри. Учитываются суждения и руководителей, и работников компаний. Итоговое решение будет состоять из результатов онлайн-голосования, а также решения членов экспертного совета. Результаты будут оглашены уже в октябре. Список победителей можно найти на сайте lider.by . Следите за новостями!

Конкурс «Работодатель года» проводится в Беларуси в третий раз. Мероприятие призвано улучшить бизнес-климат в стране. Оно стимулирует компании к развитию, а соискателей – к осознанности в построении карьеры. Организатор конкурса – Образовательный центр «Лидер». А генеральным спонсором выступает платформа по бронированию образования за рубежом BookYourStudy.