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В Кабмин РФ отправлены предложения об экспорте белорусского топлива
03.10.2017 16:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Минэнерго России отправило в правительство предложения по экспорту белорусских нефтепродуктов через порты РФ на Балтийском море, сообщил глава министерства Александр Новак.
© Sputnik / Сергей Лескеть
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.
"Предложения о том, каким образом российская портовая и железнодорожная инфраструктура может быть использована при поставках нефтепродуктов из Беларуси, подготовлены и отправлены в правительство. Мы их также обсуждаем с белорусскими партнерами. Это коммерческий вопрос компаний", — сказал Новак в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".
Ранее РЖД предоставила Беларуси скидку в 50% на транзит нефтяных грузов до российских портов на Балтийском море, однако Минск не спешит ею воспользоваться. Для Беларуси традиционным и оптимальным по логистике маршрутом является экспорт нефтепродуктов через порты в Литве и Латвии.
Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявлял, что переориентация экспортных потоков белорусских нефтяных грузов зависит от экономики. По его словам, если это будет хотя бы на копейку выгоднее предложений портов стран Балтии, Беларусь на это пойдет.
В понедельник
В то же время и Ляшенко, и вице-премьер Семашко подчеркивали, что РФ не оказывает давления на белорусскую сторону в вопросе выбора портов отгрузки.
Во вторник в Минске открылась Белорусская транспортная неделя. На специализированной выставке широко представлены порты и железные дороги, а также стивидорные компании стран Балтии, российская сторона не представлена ни одним портом, в том числе портом Усть-Луга, на который российская сторона ориентирует белорусских нефтетрейдеров. Нет на выставке также экспозиции Российских железных дорог.
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Минэнерго России подумало, как использовать российские порты и железные дороги для отгрузки экспортных белорусских нефтепродуктов.
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