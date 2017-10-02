Семашко: Модернизация легпрома оправдала себя, не стыдно одеть детей, самим одеться

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает необходимым продолжать оказывать предприятиям легкой промышленности серьезную государственную поддержку. Об этом он заявил журналистам на полях международной выставки-ярмарки по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2017, которая сегодня открылась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы должны и далее оказывать легкой промышленности серьезную поддержку, потому что по объему потребления легпром стоит на втором месте после пищевой промышленности. Человеку нужно быть сытым и одетым», — отметил Владимир Семашко.

Вице-премьер ознакомился со стендами, на которых представлена продукция ведущих белорусских производителей товаров легпрома. «Я увидел то, что ожидал. А все потому, что в последние годы мы вложили очень много денег в предприятия легпрома — где-то $ 870 млн, почти каждый год по $ 100 млн. Сейчас вы видите, что это абсолютно конкурентоспособная продукция, не стыдно одеть своих детей, самим одеться, кому-то посоветовать», — пояснил он.

Владимир Семашко констатировал, что полностью завершена модернизация ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», «Камволь». «В „Камволь“ мы вложили $ 107 млн. Сейчас предприятие набирает темпы. Если еще год-полтора назад оно производило 50−80 тыс. пог. м тканей в месяц, то в прошлом году — 207 тыс. Сегодня у них задание 260 тыс. Предприятие вышло на рентабельную работу: в августе было 3,5% рентабельности, по сентябрю мы ожидаем, что будет более 4%», — рассказал вице-премьер.

Он констатировал, что завершается модернизация фабрики № 3 Оршанского льнокомбината: «Года три назад фабрику № 3 сделали, и это дало результат. Если комбинат балансировал на уровне нулевой рентабельности, то прошлый год они закончили с рентабельностью 16,8%». По словам Владимира Семашко, этому поспособствовало то, что после модернизации фабрики № 3 предприятие получило совершенно новую продукцию, которая сейчас поставляется не только на внутренний рынок и в ближнее зарубежье, но и страны Евросоюза, Северную Америку. «Структура продаж изменилась кардинальным образом. Если раньше 35−45% был экспорт, то в прошлом году — 80%, что и нужно Беларуси», — подчеркнул заместитель премьер-министра.

Также Владимир Семашко рассказал о техперевооружении кожевенных заводов. «Если взять комбинат в Гатово, то он, когда входил в модернизацию в 2013 году, производил 16 млн кв. дм кожи. В прошлом году — 130 млн, в этом будет 175 млн. Т.е. сейчас в 11 раз больше. И если в 2013 году он производил так называемый сырец — полусырье, которые мы продавали в Польшу, Италию, Испанию, а потом оттуда покупали готовое сырье, то сегодня он его сам производит. Если до модернизации предприятие было убыточным, то пока рентабельность 8%», — отметил вице-премьер.

Завершает модернизацию и холдинг «Марко». «Это частное предприятие, но оно с серьезной помощью государства заканчивает модернизацию своего производства и дает новую жизнь меховой фабрике. Все то, что производится в Беларуси, — и норка, и песец, и овчина — должно перерабатываться у нас. Мы не должны за бесценок продавать сырье. Все опушки, меховые отделки — все должно делаться у нас. При этом должны существенно вырасти объемы производства в целом — на 1,5 млн пар обуви в год», — сообщил Владимир Семашко.

По его словам, подготовлен проект указа еще по одному крупному обувному предприятию — СООО «Белвест». «Также должен существенно увеличиться объем производства после реализации проекта. Сейчас компания работает успешно, потому что развила сбытовую сеть. Только по России более 400 торговых точек, которые в разной степени ей принадлежат», — отметил заместитель премьер-министра.

Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2017 проходит в Минске 3−6 октября. Гостей и представителей предприятий ждет насыщенная деловая программа, новые встречи и бизнес-контакты, а также четыре дня знакомства с последними достижениями легкой промышленности в Беларуси и за рубежом.