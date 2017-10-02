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Кобяков поставил задачу дополнить экспорт в ЕС современной продукцией

03.10.2017 17:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поставил задачу до конца года сформировать перечень конкурентоспособных товаров и услуг, которые республика может экспортировать на рынок Евросоюза.

Кобяков поставил задачу дополнить экспорт в ЕС современной продукцией
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Минсельхозпрод рассчитывает до конца года нарастить экспорт до $3 млрд

Во вторник Кобяков провел заседание президиума Совета министров, на котором обсудил, какие меры принимаются по наращиванию и диверсификации экспорта товаров и услуг.

Белорусский премьер обратил внимание, что в Европе белорусские товары до сих пор представлены в основном нефтью и нефтепродуктами, продукцией деревообработки, калийными удобрениями. "Важнейшей задачей работы на этом рынке является наращивание экспорта высокотехнологичной продукции, соответствующей всем техническим, экологическим и другим требованиям этого рынка", — отметил глава правительства. Его слова приводит пресс-служба Совета министров.

Кобяков констатировал, что за январь-июль белорусский экспорт в страны ЕС вырос на 15,2% и составил 4,2 миллиарда долларов.

По его мнению, диверсификации белорусского экспорта в европейский регион будут способствовать перечни конкурентоспособных товаров и услуг, которые будут сформированы до конца 2017 года. Такие перечни должны стать руководством к действию для отраслей, регионов, а также белорусских загранучреждений в странах Европейского союза.

"Нам обязательно необходимо к экспорту сырьевых товаров на рынки стран ЕС добавить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью", — подчеркнул премьер-министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока основу белорусского экспорта в Евросоюз составляет топливо, калийные удобрения и продукция деревообработки. Эту ситуацию нужно менять, убежден премьер.

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