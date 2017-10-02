Участники митинга оппозиции, проведенного Консервативно-христианской партией — БНФ 3 октября в столичном Киевском сквере, призвали патриотов Беларуси организовываться, готовиться защищать Отечество и дать «отпор московскому агрессору и разжигателю войны».

Акция проводилась в связи с окончанием учений «Запад-2017». В резолюции, принятой участниками акции, отмечается важная протестная роль активной части белорусского общества, а также антироссийская позиция международного сообщества в связи с «агрессивными замыслами военных маневров «Запад-2017».

«Мы считаем, что активная критическая и протестная позиция политиков и граждан сыграли положительную роль в развитии событий», — говорится в документе.

Участники акции оценивают нынешнее положение «российской военщины и путинского поведения» как «затаенное ожидание и готовность к вторжению в Беларусь».

«Как только Москве удастся создать соответствующие политические условия (например, втянуть Америку в конфликт с Северной Кореей), сразу можно будет ожидать российской агрессии в Европе», — подчеркивается в резолюции участников митинга.

Акция длилась примерно час, в ней участвовало около 40 человек.