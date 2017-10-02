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Беларусь рассчитывает на поддержку Латвии в привлечении капитала из стран Скандинавии

03.10.2017 18:10 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь рассчитывает на поддержку Латвии в привлечении капитала из стран Скандинавии
Гундарc Даудзе и Михаил Мясникович

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на поддержку Латвии в привлечении капитала из стран Скандинавии. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией Сейма Латвии во главе с его вице-спикером Гундарсом Даудзе, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская сторона в свою очередь может - и в стране для этого есть законодательная основа - создать хорошие условия для инвесторов, которые приходят реализовывать приоритетные проекты. Михаил Мясникович пояснил, что речь идет о фармацевтической промышленности, био- и других прогрессивных технологиях.

Гундарс Даудзе, развивая тему привлечения скандинавского капитала, отметил, что перспективным видится и сотрудничество в транзитно-логистической сфере, поскольку через Ригу идут транспортные потоки между Скандинавией и Восточной Европой.

Стороны обсудили также новые возможности, которые открываются для взаимодействия двух стран в связи с участием Беларуси в реализации китайской инициативы "Один пояс и один путь". Отдельно рассматривались перспективы инвестиционного сотрудничества, бизнеса. На данный момент в Латвии почти 2,5 тыс. компаний с белорусским капиталом. Латвийские предприниматели в свою очередь создали в Беларуси более 1 тыс. предприятий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на поддержку Латвии в привлечении капитала из стран Скандинавии. Об этом сегодня заявил председатель Совета...

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