Концерн «Беллесбумпром» вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина, касающийся лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры). Об этом сообщается на сайте концерна.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

C мая 2016 года Беларусь применяет ограничительные меры по вывозу макулатуры за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза. Необходимость применения данных мер вызвана низкой загрузкой производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий республики из-за острого дефицита макулатурного сырья, подчеркнули в концерне.

За прошедшее время значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем белорусских предприятий увеличилась загрузка их производственных мощностей, что позволило улучшить финансово-экономические показатели производственной деятельности по итогам 2016 года и сохранить положительную динамику в 1-ом полугодии 2017 года.

В частности, по предприятиям концерна «Беллесбумпром» загрузка производственных мощностей увеличилась с 55,3% до 64,3%, что позволило дополнительно выпустить продукции на сумму 19,2 млн рублей, экспортировать товаров на сумму 5,8 млн долларов.

По итогам 7 месяцев 2017 года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. тонн макулатуры или 64,3% от их потребности на данный период. В тоже время, по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства за январь-июль 2017 года по республике фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что полностью должно удовлетворять потребность отечественных перерабатывающих предприятий.

Вывоз сырьевого ресурса приводит к значительно большим потерям для экономики Беларуси, так как переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной стоимостью — это валовый региональный продукт для областей, занятость трудовых коллективов, стоимостной рост экспорта, подчеркнули в «Беллесбумпроме».

При продаже на экспорт 1 тыс. тонн макулатуры по цене 175 долларов за 1 тонну страна получает выручку в 175 тыс. долларов. Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит 323 тыс. долларов (при цене 380 долларов за тонну) что в 2 раза выше, чем при экспорте макулатуры.

Применение ограничительной меры в виде лицензирования экспорта макулатуры позволит: предотвратить возможные перебои в работе крупных промышленных и перерабатывающих предприятий мясной, молочной и алкогольной отраслей; увеличить обеспеченностью предприятий целлюлозно-бумажной отрасли республики макулатурным сырьем.

Проектом постановления Совета министров «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)» предусматривается, что экспорт указанной продукции будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллесбумпром».