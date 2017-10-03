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Лукашенко утвердил сроки носки блузок судьями

04.10.2017 01:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Утверждены порядок и нормы обеспечения униформой судей в Беларуси. Это предусмотрено указом № 358 «О мерах по обеспечению деятельности судов», который Александр Лукашенко подписал 2 октября.


«В целях актуализации вопросов обеспечения судей республики форменной одеждой указом утверждаются порядок и нормы обеспечения мантиями и другими входящими в комплект предметами одежды судей судов общей юрисдикции и судей Конституционного суда», — отметили в пресс-службе президента.

Судейский комплект состоит из мантии, рубашки мужской либо блузки женской, а также галстука. Они должны соответствовать установленному законодательством описанию и размеру одежды.

Так судье Конституционного суда положены одна мантия, две рубашки (блузки) и два галстука. Срок их носки — 6 лет, 2 года и 2 года соответственно.

Судьям суда общей юрисдикции в комплекте полагается на один галстук меньше. Кроме того, им на год уменьшены сроки носок мантий и рубашек.

Обеспечение судей униформой осуществляется на безвозмездной основе, говорится в документе. Финансирование расходов на эти цели предусматривается в республиканском бюджете в разделе содержания органов судебной власти.

Предметы гардероба судей по истечении сроков носки, а также в случае их порчи или прекращения полномочий судьи подлежат возврату, списанию и уничтожению, а в случае утраты — списанию, следует из положений указа.

В случае порчи или утраты предметов гардероба по вине судьи с него удерживается стоимость выдаваемых взамен мантии, рубашки и галстука. При этом денежная компенсация не выплачивается.

 
 
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Так судье Конституционного суда положены одна мантия, две рубашки (блузки) и два галстука. Срок их носки - 6 лет, 2 года и 2 года соответственно.

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