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Банки направят в 2018 году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования Br426 млн

04.10.2017 09:00 — Новости Экономики | БелТА  
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Банки направят в 2018 году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования Br426 млн
Фото из архива

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки направят в 2018 году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования Br426 млн. Это следует из постановления Совета Министров от 29 сентября 2017 года №728, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, кредиты на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается гражданами за счет субсидий, будут выдаваться Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком и Белинвестбанком. В 2017 году объем кредитных ресурсов, выделяемых для этих целей Беларусбанком, составит Br80 млн, Белагропромбанком - Br75 млн, БПС-Сбербанком - Br50 млн, Белинвестбанком - Br4 млн. Общий объем средств составит Br209 млн.

Объем кредитов, выдаваемых банками в 2018 году на строительство жилья, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается за счет субсидий, составит Br426 млн. Наибольшие суммы будут предназначаться для Минска и Минской области - по Br80,5 млн.

Как сообщалось, адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга. Так, размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми - ставка рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет - на 95%, детям-сиротам - на 35%; молодым семьям при рождении одного и двух детей - 10% и 20% соответственно.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки направят в 2018 году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования Br426 млн. Это следует из постановления Совета...

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