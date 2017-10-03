В Беларуси запустили первую вышку связи на энергии солнца

Мобильный оператор velcom построил первую в стране базовую станцию связи, работающую на солнечной энергии.

Уникальная вышка заработала без внешних источников электричества в Любанском районе Минской области, рассказали в пресс-службе компании.

Базовую станцию соорудили рядом с местом строительства Нежинского горно-обогатительного комбината. Отсутствие электросетей, которые обычно и питают вышки мобильной связи, компенсировали энергией солнца. Высокотехнологичное оборудование работает от гибридной электростанции, которая включает в себя солнечные панели, промышленные аккумуляторы и дизель-генератор.

Рядом с мачтой связи закреплены 54 солнечные панели общей площадью 77 кв.м, которые соединены со шкафом управления системой электропитания. Солнечные батареи генерируют постоянный ток напряжением 216 вольт, который конвертируется до 54 вольт и подается на оборудование базовой станции. Мини-станция может суммарно выдавать до 14 киловатт электроэнергии. Для сравнения, электрическая мощность многоквартирных домов варьируется от 3,5 до 5 киловатт.

Солнечная энергия также используется для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Батареи рассчитаны на длительный срок эксплуатации и не боятся перепадов температур. Благодаря им мачта связи будет работать в ночное время и пасмурную погоду. Без подзарядки они смогут питать базовую станцию в течение восьми часов. Зимой при дефиците солнечного света будет автоматически включаться современная дизель-электростанция, которая соответствует всем экологическим нормативам. В остальные сезоны года вышка мобильной связи сможет обходиться исключительно возобновляемой энергией от солнечных батарей.

Технологически базовая станция поддерживает стандарты GSM и 3G, в том числе UMTS-900. Она призвана обеспечить скоростным интернетом и звонками HD-качества как жителей близлежащих деревень, так и строителей будущего калийного комбината.

Мини-станция будет работать автономно – за большинство процессов отвечает компьютер. За периметром станции будут «присматривать» камеры видеонаблюдения и датчики движения, а при попытке проникновения сработает сигнализация.

«Строительство базовой станции на солнечных батареях – новый для республики опыт, который открывает большие перспективы. Прежде всего, мы способствуем меньшему потреблению углеводородных ресурсов и переходу на возобновляемые источники энергии. Кроме того, мы сможем прийти с мобильной связью даже в регионы с удаленным расположением линий электропередач. Если опыт работы тестового объекта будет успешным, он будет масштабирован и применен более широко», – отметили в velcom.