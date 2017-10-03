Верховный суд оставил в силе решение об отказе в регистрации Социально-христианского движения

Верховный суд оставил решение Минюста об отказе в регистрации Социально-христианского движения в силе. Об этом TUT.BY рассказала лидер движения Ольга Ковалькова



Ольга Ковалькова

Фото: krynica.info

— Такое решение было вполне ожидаемо, — сказала Ольга Ковалькова. — Хотя аргументы у Минюста для отказа, конечно, совершенно странные. Но нашу деятельность это не остановит. Мы еще раз проведем общее собрание и будем подавать документы на регистрацию.

Документы на регистрацию в Минюст глава движения Ольга Ковалькова и ее заместитель Максим Гацак подали в конце июня. Но Минюст нашел в учредительных документах два нарушения: ошибка в отчестве одной из участниц учредительного собрания и

то, что в списке руководства общественного объединения 7 глав обозначены как члены совета. В министерстве посчитали, что Ольга Ковалькова должна была быть обозначена не как член совета, а как председатель.

— В прошлый раз на регистрацию мы подавали эти же документы и никаких вопросов у Минюста не было. Зато тогда в уставе не было номера кабинета, который мы арендовали для юрадреса. И в министерстве решили, что за это можно отказать в регистрации. Хотя я распечатала из интернета устав «Белой Руси», у которой тоже не указан кабинет, и принесла судье. На что мне сказали, что у нас не прецедентное право. Выходит, что у нас разное отношение к разным организациям: хочу регистрирую, хочу — нет, — говорит Ковалькова.

Как ранее рассказывала лидер СХД, вариант зарегистрировать движение за рубежом она не рассматривает, поскольку хочет добиться регистрации в Беларуси.

Социально-христианское движение было основано 14 ноября 2015 года как Христианско-демократическое движение. Однако тогда организации было отказано в государственной регистрации. Второе собрание состоялось 27 мая 2017 года. На нем было изменено название на Социально-христианское движение, внесены изменения в руководство и стратегию деятельности. Тогда же приняли решение подавать документы на регистрацию.