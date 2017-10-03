Пакет документов по развитию предпринимательства будет подписан в ближайшее время - Снопков

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет документов по развитию предпринимательства будет подписан в ближайшее время, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков после приема граждан в Ляховичском райисполкоме (Брестская область).

"Декрет по развитию информационно-коммуникационных технологий - так называемый декрет по IT - будет в ближайшее время внесен на подписание Президенту. Так что весь пакет документов по развитию предпринимательства скоро будет подписан", - сказал Николай Снопков.

Как сообщалось, в данный пакет входит десять фундаментальных документов, которые должны радикально поменять всю бизнес-среду. В их числе - декрет о развитии предпринимательства, декрет о цифровизации экономики, указ, направленный на совершенствование порядка лицензирования, и другие документы.-0-