|
Почетный консул: Кризис в Каталонии должен решиться в политической плоскости
04.10.2017 14:59 — Новости Экономики | Tut.by
Ситуация в Каталонии, которая в ближайшее время грозит объявить о независимости от Испании, должна решиться в политической плоскости, пока проблем у белорусских граждан в этом регионе не возникало, в консульство никто из белорусов не обращался. Об этом, отвечая на вопрос TUT.BY, сказал почетный консул Беларуси в Испании Альфонсо Меса Хурадо.
«Это политическая ситуация и решаться она будет политиками. Относительно ситуации в Каталонии, я считаю, все будет так, как и было раньше. Никаких изменений не произойдет», — отметил Альфонсо Меса Хурадо.
Белорусский МИД также не озвучивал предупреждений для граждан страны, ограничившись сообщением о том, что в отношении спора между правительствами Испании и автономной провинции Каталония МИД исходит из того, что он «является сугубо внутрииспанским делом и должен разрешаться мирным путем в рамках законодательства Испании».
Референдум о независимости Каталонии от Испании
Власти региона заявляли, что 90% проголосовавших избирателей (более 2 млн человек) высказались за
В результате столкновений с полицией пострадали 963 человека. Власти Испании заявили, что правоохранители были вынуждены применить силу против демонстрантов, которые начали бросать в полицейских камни и строить баррикады.
3 октября король Испании Фелипе VI
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация в Каталонии, которая в ближайшее время грозит объявить о независимости от Испании, должна решиться в политической плоскости, пока проблем у белорусских...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии