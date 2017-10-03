Почетный консул: Кризис в Каталонии должен решиться в политической плоскости

Ситуация в Каталонии, которая в ближайшее время грозит объявить о независимости от Испании, должна решиться в политической плоскости, пока проблем у белорусских граждан в этом регионе не возникало, в консульство никто из белорусов не обращался. Об этом, отвечая на вопрос TUT.BY, сказал почетный консул Беларуси в Испании Альфонсо Меса Хурадо.

«Это политическая ситуация и решаться она будет политиками. Относительно ситуации в Каталонии, я считаю, все будет так, как и было раньше. Никаких изменений не произойдет», — отметил Альфонсо Меса Хурадо.

Белорусский МИД также не озвучивал предупреждений для граждан страны, ограничившись сообщением о том, что в отношении спора между правительствами Испании и автономной провинции Каталония МИД исходит из того, что он «является сугубо внутрииспанским делом и должен разрешаться мирным путем в рамках законодательства Испании».

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября .

Власти региона заявляли, что 90% проголосовавших избирателей (более 2 млн человек) высказались за независимость Каталонии , против выступили 7% голосовавших (176,5 тыс. человек). Каталонский министр иностранных дел Рауль Ромава заявил, что результаты голосования показали «абсолютное величие» гражданской позиции жителей региона. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал референдум противоречащим «закону, праву и конституции». Еврокомиссия также назвала проведенный референдум незаконным и призвала Испанию и Каталонию начать диалог.

В результате столкновений с полицией пострадали 963 человека. Власти Испании заявили, что правоохранители были вынуждены применить силу против демонстрантов, которые начали бросать в полицейских камни и строить баррикады.

3 октября король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в недопустимой нелояльности и нарушении конституции страны. «Они в ясной и решительной манере поставили себя вне закона и демократии. Они пытались сломить единство Испании и ее национальный суверенитет», — заявил монарх.