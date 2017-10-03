Пикировка вокруг того, кто же более достоин проверять отчетность белорусских банков, продолжается уже несколько месяцев. Сперва были жалобы со стороны небольших оценщиков , потом, после письма Нацбанка в МАРТ о «создании банками на рынке аудиторских услуг условий, ведущих к ограничению конкуренции», две компании-аудитора из «большой четверки» возмутились подозрениями регулятора и затеяли с ним «репутационную» пикировку. Среди подписантов письма, в котором идет речь о том, что утверждения Нацбанка «наносят непоправимый ущерб их деловой репутации» не оказалось компаний «Делойт» и PwC. Управляющий партнер «Делойт» в Беларуси Андрей Сурмач высказал свое мнение о ситуации, в которой белорусские банки предпочитают аудит с привлечением крупных международных компаний, призвав регулятора усилить контроль качества аудиторских услуг.





«Прежде всего, для повышения доверия со стороны регулятора, отечественных и зарубежных пользователей финансовой отчетности белорусских банков необходимы корпоративные и внешние регуляторные механизмы обеспечения независимости аудитора от проверяемого клиента; квалификация, экспертиза и опыт требуемых в реализации аудиторских проектов, а также механизмы контроля качества в работе аудитора», — отмечает Андрей Сурмач.

Нацбанк заверяет, что его главная цель — улучшение качества и эффективности аудита организаций банковского сектора и повышение доверия отечественных и зарубежных пользователей к бухгалтерской и финансовой отчетности белорусских банков и, соответственно, к банковской системе Беларусь в целом.

Все оппоненты сходятся в том, что ключевой критерий качества аудиторской проверки — ее независимость. «Крупный банк для небольшой аудиторской компании — важный клиент и значимая статья дохода. Риск его потерять может скомпрометировать независимость и является дополнительной угрозой», — аргументирует Андрей Сурмач.

При этом, продолжает он, на независимость может оказывать влияние и то, какой орган де факто определяет выбор аудитора, исполнительный (тот, результаты работы которого аудитор проверяет), или наблюдательный. «В интересах собственника банка и регулятора создавать условия, в которых аудитор избирается компетентным аудиторским комитетом, этот комитет независим от менеджмента и представляет интересы собственника», — уверен управляющий партнер «Делойт».

«У аудиторской компании должны быть внутренние механизмы и политики, обеспечивающие независимость. Например, ротация руководителя аудиторской команды, партнера, обслуживающего клиента, и так называемый «период остывания» (cooling period).

В компании «Делойт» в отношении общественно значимых предприятий ротация аудиторской команды происходит по истечении семилетнего периода работы с клиентом, несколько лет длится «период остывания». Жесткие требования по независимости от клиента предъявляются и к персоналу. Для целей соответствия этим требованиям регулярно проводится обучение, декларирование независимости по ряду аспектов (например, отсутствию финансовой заинтересованности, родственной связанности, и т.п.), внутренние проверки", — рассказал Сурмач.

В белорусских реалиях для поддержания внутренних механизмов обеспечения независимости, квалификации и контроля качества необходим объективный и требовательный внутренний наблюдатель, считает эксперт. Он уверен, что в белорусских офисах международных компаний возможности обеспечения объективной внутренней проверки значительно большие. «В минском офисе „Делойта“ такие проверки ежегодно осуществляют команды других офисов партнерства СНГ, а в некоторых случаях — представители глобальной фирмы, ведь материнская компания и ее белорусский офис полностью разделяют репутационные и финансовые риски», — пояснил эксперт.

У компаний, которые находятся в собственности белорусских предпринимателей и работают с международными грандами на условиях франшизы, как и у белорусских аудиторских компаний речь идет в большей степени о самоконтроле, продолжал Андрей Сурмач. «То есть у части аудиторского сообщества стандарты качества зависят от „честного слова“ собственника, руководителя и коллектива. Поэтому необходимы внешние, регуляторные механизмы контроля в перечисленных областях. Нацбанк располагает такими механизмами. Это регулярная аттестация банковских аудиторов, мониторинг заявленных аудиторских команд, анализ аудиторских отчетов, мониторинг состояния банков до и после отчетной даты и сопоставление с выводами и рекомендациями аудитора, и другое», — заявил представитель «Делойта».

По мнению эксперта, работу Нацбанка по контролю качества аудиторских услуг серьезно усилили бы выборочные выездные проверки, проверки аудиторской документации (описания той проделанной работы, которая стоит за отчетом), соответствие контроля качества и независимости. Он пояснил, что такие процедуры осуществляют регуляторы ведущих экономик мира, например, PCAOB в США, FRC в Великобритании. Их проверкам подлежат не только аудиторские компании, находящиеся в США и Великобритании, но и аудиторские компании-резиденты иных стран, которые предоставляют аудиторские услуги клиентам, котирующимся на биржах США и Великобритании.

Ситуацию, когда белорусские банки часто предпочитают аудиторов «большой четверки», Андрей Сурмач объясняет тем, что «на сегодняшний день белорусские офисы высокоинтегрированных международных компаний имеют больше возможностей как для обучения персонала, так и для создания высокопрофессиональных аудиторских команд, не говоря уже о большей степени независимости и, следовательно, индексе доверия к работе».