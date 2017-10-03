На днях в Минске началась конференция почетных консулов Беларуси, которые работают в белорусских посольствах за границей. Кроме официальных встреч с руководством правительства, министерств и ведомств, Белорусской торгово-промышленной палаты, консулам организовали и неформальные. Например, обзорную экскурсию в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Встречу проводил глава Администрации парка Александр Ярошенко.



Глава Администрации парка Александр Ярошенко

В начале встречи консулов провели в макетный зал, где рассказали, как начинали строить «Великий камень», какие компании в нем уже работают и какие в ближайшее время появятся еще.





— В эту территорию на сегодня вложено инвесторами и Беларусью около 300 миллионов долларов, — рассказал Александр Ярошенко. — Сейчас у нас работают компании из шести стран: Китая, Америки, Австрии, Литвы, Беларуси, России. На подходе немецкие, итальянские, швейцарская компания по плазме крови, с которыми мы ведем переговоры.





Дипломаты слушали внимательно. Вопросов, правда, почти не задавали. Больше фотографировали павильоны и друг друга.





— Все понятно, проект большой, интересный, — скупо комментировали консулы то, что услышали о парке.

Дипломаты поинтересовалісь, может ли стать резидентом «Великого камня» некрупная компания и не помешают ли ее деятельности большие инвесторы, которые уже работают в парке.





— Большинство инвесторов в парке сегодня — это крупные китайские компании. Но есть же маленькие компании, которые тоже хотят инвестировать. Какую вы можете дать гарантию, что крупные компании не будут доминировать над небольшими, если те станут резидентами парка?

— Мы предоставляем условия для развития любой компании, и если у вас проект более мелкий, то вам достаточно заявить готовность вложить 500 тысяч долларов за три года. Тогда вы сможете стать резидентом. Мы всем предоставляем абсолютно одинаковые преференции, — заверил Ярошенко. — Мы готовы оказывать поддержку любому проекту. Для нас важен не его размер, а конкурентоспособность, инновационность и высокотехнологичность. И если у вас не хватает средств на строительство самого завода или предприятия, мы готовы построить для вас и сдавать в аренду соответствующее помещение для производственной деятельности.





Во время визита в Минск, консулы также должны посетить БЕЛАЗ, агрокомбинат «Дзержинский», музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Курган Славы», Большой театр оперы и балета, цирк.





— Культурная программа тоже очень насыщенная. И вообще, это же первое такое мероприятие для консулов лет за 20. Мне вот очень нравится, — шептались консулы, пока им рассказывали про ожидаемые инвестиции в Беларусь.





Сегодня 80 белорусских почетных консулов представляют и защищают права и интересы граждан Беларуси в 56 странах мира. В круг их обязанностей также входит содействие развитию дружественных отношений, расширению политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурных, научных и иных связей с зарубежными государствами. Консульские округа почетных консулов Беларуси, как правило, включают в себя промышленные и финансовые центры, а сами почетные консулы пользуются заслуженным авторитетом в политических и деловых кругах.