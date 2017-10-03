Белорусские НПЗ получат в октябре-декабре 4,5 млн тонн нефти

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Российские нефтяные компании в октябре-декабре 2017 года поставят на белорусские НПЗ 4,5 миллиона тонн нефти, сообщили Sputnik в концерне "Белнефтехим".

Мощности белорусских НПЗ рассчитаны на переработку 24 миллионов тонн нефти в год — по 6 миллионов тонн ежеквартально.

"На белорусские НПЗ будет поставлено 4,5 миллиона тонн нефти по графику. Такой объем соответствует заявке белорусской стороны", — сообщили в концерне.

В то же время в третьем квартале 2017 года в Беларусь было поставлено четыре миллиона тонн нефти в соответствии с заявками заводов. Это было обусловлено проведением плановых капремонтов на Мозырском НПЗ и ОАО "Нафтан" с остановкой части перерабатывающих мощностей. "Нафтан" капремонт уже завершил, МНПЗ завершает его в октябре.

Белорусские эксперты в области нефтепереработки отмечают, что сейчас в условиях нестабильных котировок на нефтепродукты на мировом рынке, НПЗ республики выгоднее работать не с полной загрузкой и обеспечивать валютную выручку не за счет объема, а за счет более эффективных продаж.

Кроме того, продолжающийся в России налоговый маневр в нефтяной сфере сделал российскую нефть примерно на 100 долларов дороже для Беларуси.

Постепенно, с углублением налогового маневра, цена российской нефти для Беларуси будет все более приближаться к мировой.