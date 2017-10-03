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Апостольский нунций: надеюсь, скоро соберемся в связи с приездом папы римского
04.10.2017 21:09 — Новости Экономики | Tut.by
Апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер надеется, что в недалеком будущем представится возможность собраться по поводу приезда папы римского в Беларусь. Об этом архиепископ заявил сегодня на мероприятии по случаю открытия нового здания Апостольской нунциатуры в Минске и 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым престолом.
Апостольский нунций считает важным, что в год 25-летия дипломатических отношений между Беларусью и Ватиканом создано новое здание Апостольской нунциатуры, которое призвано содействовать духовному и моральному росту, согласно евангельским ценностям, не только костела, но и всего общества.
Он также выразил надежду, что в скором будущем всем присутствующим предоставится повод собраться вместе по еще более важной причине, когда папа Франциск сможет посетить Беларусь и лично ощутить доброту и гостеприимство белорусского края, сообщает
«Ватикан всегда был и остается для Республики Беларусь надежным партнером, в том числе с точки зрения нашего взаимодействия с другими странами и международными организациями», — отметил присутствовавший на мероприятии глава белорусского МИД Владимир Макей.
Как сообщает пресс-служба МИД, в
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Беларусь и Ватикан отмечают 25-летие дипломатических отношений.
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