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Апостольский нунций: надеюсь, скоро соберемся в связи с приездом папы римского

04.10.2017 21:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер надеется, что в недалеком будущем представится возможность собраться по поводу приезда папы римского в Беларусь. Об этом архиепископ заявил сегодня на мероприятии по случаю открытия нового здания Апостольской нунциатуры в Минске и 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым престолом.

Апостольский нунций считает важным, что в год 25-летия дипломатических отношений между Беларусью и Ватиканом создано новое здание Апостольской нунциатуры, которое призвано содействовать духовному и моральному росту, согласно евангельским ценностям, не только костела, но и всего общества.

Он также выразил надежду, что в скором будущем всем присутствующим предоставится повод собраться вместе по еще более важной причине, когда папа Франциск сможет посетить Беларусь и лично ощутить доброту и гостеприимство белорусского края, сообщает БЕЛТА.


Фото: МИД РБ

«Ватикан всегда был и остается для Республики Беларусь надежным партнером, в том числе с точки зрения нашего взаимодействия с другими странами и международными организациями», — отметил присутствовавший на мероприятии глава белорусского МИД Владимир Макей.


Как сообщает пресс-служба МИД, в приветственном слове Макей подчеркнул особый символизм мероприятия в контексте празднования в этом году 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым престолом. Он также отметил конструктивный и взвешенный подход Римско-католической церкви к сохранению межконфессионального согласия в Беларуси. По его словам, мирное сосуществование различных религий и конфессий на нашей земле является предметом особой гордости и важным вкладом Беларуси в поддержание международного мира и безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Ватикан отмечают 25-летие дипломатических отношений.

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