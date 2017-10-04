Агентство S&P может понизить рейтинги Каталонии

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило на пересмотр долгосрочный и краткосрочный рейтинги Каталонии в связи с вероятным дальнейшим их понижением, говорится в сообщении S&P.



© Sputnik/ Хавьер Луэнго Глава Каталонии недоволен королем Испании

"Видим риск того, что эскалация (политического конфликта – Sputnik) может нанести вред сотрудничеству между двумя правительствами, что важно для способности Каталонии погашать долг вовремя и в полном объеме", – объяснили в S&P данное решение.

Сообщается, что рейтинги могут снизиться на одну либо более ступеней, если напряженность в регионе создаст риски для платежеспособности Каталонии.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти, прошел 1 октября. В нем приняли участие 2,2 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение от Испании.

Ранее король Испании Фелипе VI заявил, что проведение референдума в Каталонии ставило своей целью разрушение единства страны .

В среду председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в своем обращении о референдуме король проигнорировал мнение многих жителей Каталонии.

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