В Пекине белорусская диаспора организовала благотворительный марафон для ребенка из Постав. История Вани Зубко — одна из многих: врожденный диагноз — детский церебральный паралич. Родители не сдаются и постоянно ищут новые возможности для реабилитации. Но впервые помощь пришла так издалека, сообщает телеканал ОНТ.

Бежал Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Белорусская диаспора вместе с дипломатами, казалось, достучались до всех мегаполисов Поднебесной: бегали в парках отдыха и набережных, по одному, группами и всей семьей. Каждый километр пути стал вкладом в общую копилку. 60 человек на суммарном трекере (дистанция более 200 километров). Когда расстояние перевели в китайские юани — вышло 10 тысяч. В переводе на белорусские — около трех тысяч рублей.

Сергей Верейко, консул посольства Беларуси в Китае: «Данный благотворительный забег стал первым подобным мероприятием (организованным посольством). Мы были рады отметить, что белорусская диаспора в Китае растет, развивается, готова оказывать помощь своим согражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации».

За десять тысяч километров от Пекина, в белорусских Поставах, результата этого забега очень ждал Ваня Зубко. Малыш с рождения борется с детским церебральным параличом. За спиной не один десяток реабилитаций: в Европе и России, впереди — дорогостоящий курс лечения в Китае. Диагноз Вани — не приговор, считают родители. И занимаются сами каждый день. В расписании: тренировки, игры и, конечно, объятия.

Дважды в неделю с ребёнком занимаются профессиональные доктора, но главным помощником для Вани стал отец. Кирилл оставил службу в милиции и сегодня учит сына простым вещам, многое через боль и слезы, но мужчины не плачут и не сдаются. Когда в Пекине десятки людей вышли на пробежку, в Поставах Ваня со слов отца, удивил всю семью.

Кирилл Зубко, папа Вани Зубко: «Как будто через тысячи километров пронеслась скорость и сила тех, кто принимал участие в благотворительном забеге. И Ваня отреагировал, он впервые поплыл у нас, это было для нас шоком, это чудо».

В Китае о белорусской семье, которая сражается за здоровье своего ребенка, узнали благодаря настойчивому папе. Кирилл через Интернет нашел знакомую по университету, с которой учился в Беларуси, он всего лишь попросил найти номера телефонов местных клиник. Женщина рассказала о семейной проблеме в своем кругу общения. Тогда же появилась идея марафона, которую поддержало посольство.

Кирилл Зубко, папа Вани Зубко: «Это чудо, чудо данное Богом, надо стремиться к тому, чтобы наш малыш пошел, чтобы он был здоровым. Спасибо, что все мы вместе, что Китай вместе с нами».

Ване Зубко уже дважды посвящали благотворительные марафоны — дома (в самих Поставах), на собранные средства семья оплачивает необходимое медицинское оборудование и реабилитацию на месте. Кроме денег, говорят родители, важнее ощущение, что ты со своей сложной ситуацией не один. И поддержку такие семьи получают порой самую неожиданную. Два года назад сотни человек в Беларуси помогали больному ребенку мастерить снеговиков, собирая деньги на лечение. Волонтеры в костюмах клоунов уже давно в каждом областном центре смешат детей в больничных палатах. Сейчас популярность набирают благотворительные пробежки. Километры, которые оплачивают спонсоры. Это альтернатива фондам и сбору средств, которые, несомненно, нужны, но иногда затруднены формально или их просто не хватает.

Увидеть на улицах столицы взрослых людей со специальными колясками можно почти каждый вечер. За несколько минут прогулки родители открывают для своего ребенка километры нового мира. Два года назад Дмитрий и его дочь Лилия впервые вышли на совместную пробежку, их было всего двое, сегодня объединение насчитывает уже 150 человек.

Дмитрий Тимашков, руководитель команды «Крылья ангелов»: «Потому что спорт приобретает социальную миссию. Людям это нравится, ведь человек не просто тратит энергию, он бежит ради чего-то. Для родителей таких детей, такой пробег — это взаимодействие с обычными людьми, чего им не хватает в жизни».

Свой первый совместный забег в Поставах сегодня совершил и маленький Ваня с отцом. На прогулке они преодолели несколько сотен метров. Как почти во всех семьях с особенными детьми, в борьбе за здоровье ребенка родители в самом начале пути. Они останавливаться не намерены, тем более, когда почувствовали такую поддержку, даже за десять тысяч километров от дома.