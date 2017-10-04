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Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2017 года
05.10.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Подавляющее большинство новоиспечённых студентов и выпускников ВУЗов, остающихся в столице, находят себе съемное жильё летом. Неудивительно, что с наступлением осени поисковая активность арендаторов значительно сократилась. За месяц количество запросов по
Общее количество свободных квартир на рынке аренды жилой недвижимости Минска по инерции сократилось, но, в отличие от августа, совсем незначительно. Общее предложение уменьшилось за месяц на 0,8%. При этом на рынке стало меньше 2- и 3-комнатных квартир, в то время как число “однушек” выросло.
В зависимости от количества комнат изменение арендных ставок в сентябре могло сильно отличаться. «Однушки» практически не изменились в цене, «двушки» слегка подешевели. А весомое сокращение предложения на «трёшки» повлекло за собой рост средней стоимости их аренды.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $232 (рост к августу на 0,1%);
2-комнатные квартиры — $293 (-1,2% за месяц);
3-комнатные квартиры — $379 (+2,1% за месяц).
На фоне очередного снижения ставки рефинансирования доходность валютных депозитов существенно сократилась. В настоящее время наиболее выгодный вариант предполагает прибыль на уровне 2,6% годовых. В таких условиях разрыв между средней доходностью аренды и максимальной доходностью валютных вкладов достиг своего нового исторического максимума – 3,38%.
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