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Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2017 года

05.10.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Подавляющее большинство новоиспечённых студентов и выпускников ВУЗов, остающихся в столице, находят себе съемное жильё летом. Неудивительно, что с наступлением осени поисковая активность арендаторов значительно сократилась. За месяц количество запросов по поиску квартиры в аренду сократилось на 14,9%. Тем не менее, текущий уровень спроса по-прежнему можно назвать достаточно высоким.

Общее количество свободных квартир на рынке аренды жилой недвижимости Минска по инерции сократилось, но, в отличие от августа, совсем незначительно. Общее предложение уменьшилось за месяц на 0,8%. При этом на рынке стало меньше 2- и 3-комнатных квартир, в то время как число “однушек” выросло.

Текущий уровень предложения – один из самых низких за последние годы.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2017 года

В зависимости от количества комнат изменение арендных ставок в сентябре могло сильно отличаться. «Однушки» практически не изменились в цене, «двушки» слегка подешевели. А весомое сокращение предложения на «трёшки» повлекло за собой рост средней стоимости их аренды.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $232 (рост к августу на 0,1%);

2-комнатные квартиры — $293 (-1,2% за месяц);

3-комнатные квартиры — $379 (+2,1% за месяц).

5-ый месяц подряд средняя цена аренды «однушки» в столице не превышает 40% от средней начисленной заработной платы работников в Минске. За последние 5 лет ничего подобного на рынке аренды не наблюдалось.

География цен на аренду квартир в Минске в сентябре 2017 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2017 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2017 года

На фоне очередного снижения ставки рефинансирования доходность валютных депозитов существенно сократилась. В настоящее время наиболее выгодный вариант предполагает прибыль на уровне 2,6% годовых. В таких условиях разрыв между средней доходностью аренды и максимальной доходностью валютных вкладов достиг своего нового исторического максимума – 3,38%.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2017 года
 
Теги: Минск
 
 
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С приходом осени студенческий ажиотаж на рынке аренды квартир пошел на спад. Становится меньше желающих снять квартиру, новые объявления задерживаются на рынке...

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