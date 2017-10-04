Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2017 года

Подавляющее большинство новоиспечённых студентов и выпускников ВУЗов, остающихся в столице, находят себе съемное жильё летом. Неудивительно, что с наступлением осени поисковая активность арендаторов значительно сократилась. За месяц количество запросов по поиску квартиры в аренду сократилось на 14,9%. Тем не менее, текущий уровень спроса по-прежнему можно назвать достаточно высоким.

Общее количество свободных квартир на рынке аренды жилой недвижимости Минска по инерции сократилось, но, в отличие от августа, совсем незначительно. Общее предложение уменьшилось за месяц на 0,8%. При этом на рынке стало меньше 2- и 3-комнатных квартир, в то время как число “однушек” выросло.

Текущий уровень предложения – один из самых низких за последние годы.



