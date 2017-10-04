Лукашенко: Беларусь и Венесуэла должны вместе далеко шагнуть

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Беларусь готова к дальнейшему углублению торгово-экономических отношений с Венесуэлой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро в формате "один на один" в четверг в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Мадуро прибыл на переговоры с Лукашенко

"Я рад тебя приветствовать. То, что такая представительная, значимая делегация уехала из страны и посещает многие государства, говорит о том, что порядок в Венесуэле восстанавливается", — заявил Лукашенко, обращаясь к своему венесуэльскому другу в начале переговоров.

Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда питали искреннее уважение к венесуэльскому народу, государству и его истории.

"У нас был великий друг Уго Чавес, которого, к сожалению, уже нет с нами, он ушел от нас в 2013 году. Но суть нашей встречи в том, что нам надо сделать вместе хороший, большой шаг вперёд в развитие наших отношений. Мы готовы к этому", — сказал Лукашенко.

Со своей стороны президент Венесуэлы подчеркнул, что очень рад своему приезду в Беларусь.

"Мне очень приятно здесь находиться, мы знаем, что находимся среди друзей", — сказал он. Мадуро заметил, что его страна пережила период "брутальных войн и баталий", но только укрепилась в них и сейчас начинает восстанавливаться, хотя в экономике это восстановление идёт непросто.

"Мы утвердили так называемый план боливарианского развития — это постнефтяная экономика. И в развитие наших отношений мы должны наметить конкретные шаги", — сказал Мадуро.

По его словам, в Венесуэле с уважением относятся к дисциплине и трудолюбию белорусского народа.

"У нас были успехи, и мы хотим все восстановить — по шагу, спокойно. Мы приехали за этим", — сказал Мадуро во время переговоров.