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Лукашенко: Беларусь и Венесуэла должны вместе далеко шагнуть

05.10.2017 11:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Беларусь готова к дальнейшему углублению торгово-экономических отношений с Венесуэлой, заявил президент  Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро в формате "один на один" в четверг в Минске. 

Лукашенко: Беларусь и Венесуэла должны вместе далеко шагнуть
© Sputnik / Виктор Толочко
Мадуро прибыл на переговоры с Лукашенко

"Я рад тебя приветствовать. То, что такая представительная, значимая делегация уехала из страны и посещает многие государства, говорит о том, что порядок в Венесуэле восстанавливается", — заявил Лукашенко, обращаясь к своему венесуэльскому другу в начале переговоров. 

Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда питали искреннее уважение к венесуэльскому народу, государству и его истории. 

"У нас был великий друг Уго Чавес, которого, к сожалению, уже нет с нами, он ушел от нас в 2013 году. Но суть нашей встречи в том, что нам надо сделать вместе хороший, большой шаг вперёд в развитие наших отношений. Мы готовы к этому", — сказал Лукашенко. 

Со своей стороны президент Венесуэлы подчеркнул, что очень рад своему приезду в Беларусь.

"Мне очень приятно здесь находиться, мы знаем, что находимся среди друзей", — сказал он. Мадуро заметил, что его страна пережила период "брутальных войн и баталий", но только укрепилась в них и сейчас начинает восстанавливаться, хотя в экономике это восстановление идёт непросто. 

"Мы утвердили так называемый план боливарианского развития — это постнефтяная экономика. И в развитие наших отношений мы должны наметить конкретные шаги", — сказал Мадуро. 

По его словам, в Венесуэле с уважением относятся к дисциплине и трудолюбию белорусского народа.

"У нас были успехи, и мы хотим все восстановить — по шагу, спокойно. Мы приехали за этим", — сказал Мадуро во время переговоров.

 
Теги: Минск
 
 
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Венесуэла входит в эпоху "постнефтяной" экономики и хотела бы восстановить и укрепить все то, чего уже достигла в партнерстве с Минском.

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