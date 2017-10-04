Лукашенко и Мадуро вспомнили былые успехи и договорились сделать новый шаг в развитии отношений

Суть встречи президентов Беларуси и Венесуэлы в том, чтобы решительно сделать новый шаг вперед в развитии отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в узком составе.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Дорогой Николас! Я рад приветствовать тебя здесь, в Беларуси, дружественной для Венесуэлы стране», — обратился президент Беларуси к своему коллеге.

«То, что ваша делегация весьма основательная, в это непростое для страны и венесуэльского народа время время посещает своих друзей, говорит о том, что в Венесуэле восстанавливается нужный для народа порядок», — отметил Лукашенко.

«Нет необходимости говорить о наших чувствах к венесуэльскому народу, к вам лично. Мы всегда питали чувство величайшей благодарности и уважения к вам, вашему народу и государству», — заявил президент.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что главная цель встречи — сделать новый шаг вперед в развитии отношений Беларуси и Венесуэлы.

«Мы к этому готовы», — сказал президент Беларуси.

В свою очередь Николас Мадуро поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и отметил, что ему очень приятно находиться в Беларуси, среди друзей.

Он также рассказал, что его страна прошла через непростые времена.

«Сейчас мы находимся на этапе восстановления, и этап этот тоже очень сложный. В экономическом плане мы предпринимаем новые шаги», — отметил Мадуро, имея в виду экономику постнефтяного периода.

Он также напомнил о былых экономических успехах белорусско-венесуэльского сотрудничества и призвал их восстановить.

В 2016 году товарооборот Беларуси и Венесуэлы составил 2 млн долларов, сократившись на 92,6% к 2015 году. Основными экспортными позициями были лекарства (805,6 тыс долларов) и мука (768,3 тыс долларов).

В январе-июле 2017 товарооборот составил 5,4 млн долларов, экспорт составил 5,2 млн, в том числе поставки калийных удобрений — 4,875 млн долларов.

В Венесуэле работает 4 субъекта товаропроводящей сети белорусских предприятий, осуществляющих сборку тракторов и машин. В частности в 2017 году собрано 14 автомобилей МАЗ, 8 тракторов. Заключены контракты на поставку 2600 и 2000 машинокомплектов соответственно.

Кроме того, уже 10 лет ЗАО «Белзаруежстрой» участвует в строительстве жилья в Венесуэле. Реализуется три контракта на возведение 19 968 квартир. Уже сданы в эксплуатацию 7400 квартир. Экспорт белорусских услуг в Венесуэлу в 2016 году составил 344,2 млн долларов (рост в 2,8 раза). Основа этого экспорта — как раз строительство жилья.