Беларусь и Венесуэла договариваются об активизации работы сборочных производств за счет поставок сырья. Об этом министр промышленности Беларуси Виталий Вовк сообщил журналистам.

«У нас в Венесуэле есть предприятия. Мы встречались с министром базовой стратегической социалистической промышленности Венесуэлы Хуаном Ариасом, договорились о том, что надо, чтобы предприятия возобновили свою работу. Для этого договорились о взаимных поставках. Оттуда будет либо горячебрикетированное железо, либо алюминий. А назад будут машинокомплекты», — рассказал министр.

По словам Виталия Вовка, потребность в соответствующем сырье есть у белорусских промышленных предприятий, в том числе БМЗ. «Мы все равно это покупаем. И алюминиевые изделия тоже покупаем. А так движение пойдет для возобновления работы производств, — заметил он. — Мы решили рассмотреть возможности венесуэльской промышленности — покупать у них тот продукт, который мы все равно покупаем за пределами нашей страны».

Он уточнил, что речь не идет непосредственно о товарном обмене, все соответствующие торговые сделки будут осуществляться «через деньги».

Отвечая на вопрос, достигнута ли окончательная договоренность на этот счет, Виталий Вовк сказал, что стороны уже практически на финишной прямой.

В настоящее время совместные предприятия на территории Венесуэлы в основном занимаются сборкой оставшихся от прежних поставок машинокомплектов, сервисным обслуживанием.

В Венесуэле действует СП «МАЗВЕН» по сборке грузовой техники марки «МАЗ», СП «ВенеМинск Тракторес» по сборке тракторов «Беларус», завод по сборке тяжелой дорожно-строительной техники «Макинарьяс Баринас».