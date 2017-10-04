Лукашенко: Я своему другу президенту сказал, чтобы он проблему не преувеличивал. У нас было сложнее

В ноябре белорусско-венесуэльская комиссия определит конкретный план действий по сотрудничеству между странами, но «начинать работать нужно уже сейчас». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в расширенном составе.

Президент Беларуси отметил, что «нам ничего не надо начинать с нуля, надо на созданном фундаменте продолжать строить здание».

«Из-за сложной ситуации в мире темпы сотрудничества снизились. Ситуацию надо поправлять», — признал Лукашенко.

По мнению президента, начиная совместные проекты по добыче нефти, созданию сборочных производств, строительству «мы точно попали в цель». Он рассказал, что в ноябре в Минске после значительного перерыва соберется белорусско-венесуэльская комиссия, которая определит конкретный план действий.

«Я готов прилететь в Венесуэлу и мы рассмотрим и утвердим этот план», — сказал Лукашенко, призвав все-таки не ждать этого, а начинать работать уже сейчас.

Лукашенко также раскритиковал санкции, которыми грозят Венесуэле, подчеркнув бесперспективность этого пути.

«Мы готовы все, что у нас есть, положить на алтарь победы в этой непростой ситуации и в борьбе. Но при этом я своему другу президенту сказал, чтобы он проблему не преувеличивал. У нас было сложнее. Да, Венесуэле сложно, но у нас было хуже, были талоны на продовольствие, но мы поставили задачу решить проблему и за 8−10 лет выйти на экспорт продовольствия. И задачу решили», — заявил Лукашенко, рассказывая о ситуации в Беларуси после распада СССР.

По мнению президента, Венесуэла может решить свои проблемы за пять лет.

Александр Лукашенко также поблагодарил президента Венесуэлы за помощь Беларуси в трудную минуту.

«Николас, ты помнишь эти переговоры, Чавес, я и ты. Нам было очень сложно. Вы подставили нам плечо. Помнишь эти большие проблемы с углеводородами, когда нас тоже под санкции подвели. Вы подставили нам плечо, и мы это не забыли», - отметил президент Беларуси.

В 2016 году товарооборот Беларуси и Венесуэлы составил 2 млн долларов, сократившись на 92,6% к 2015 году. Основными экспортными позициями были лекарства (805,6 тыс долларов) и мука (768,3 тыс долларов).

В январе-июле 2017 товарооборот составил 5,4 млн долларов, экспорт составил 5,2 млн, в том числе поставки калийных удобрений — 4,875 млн долларов.

В Венесуэле работает 4 субъекта товаропроводящей сети белорусских предприятий, осуществляющих сборку тракторов и машин. В частности в 2017 году собрано 14 автомобилей МАЗ, 8 тракторов. Заключены контракты на поставку 2600 и 2000 машинокомплектов соответственно.

Кроме того, уже 10 лет ЗАО «Белзарубежстрой» участвует в строительстве жилья в Венесуэле. Реализуется три контракта на возведение 19 968 квартир. Уже сданы в эксплуатацию 7400 квартир. Экспорт белорусских услуг в Венесуэлу в 2016 году составил 344,2 млн долларов (рост в 2,8 раза). Основа этого экспорта — как раз строительство жилья.