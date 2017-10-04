Тарифы на электроэнергию в Беларуси после запуска АЭС снизятся

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на электроэнергию в Беларуси после запуска атомной электростанции снизятся, сообщил начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Сергей Гребень в пресс-центре БЕЛТА.

"С вводом АЭС себестоимость электроэнергии будет ниже и тарифы на электроэнергию для потребителей в Беларуси снизятся. Сейчас прорабатывается, в каком размере будет снижение", - сказал Сергей Гребень.

Министерство энергетики также определяет новые подходы, чтобы стимулировать использование электроэнергии в больших объемах. "Это, конечно, не только электротранспорт. Мы прорабатываем все направления для максимального использования электрической энергии", - отметил он.

Отвечая на вопрос о подготовке проекта закона "Об электроэнергетике", Сергей Гребень рассказал, что документ дорабатывается с учетом поступивших замечаний. "Окончательного варианта пока нет. Закон дорабатывается, но в него будут вноситься непринципиальные изменения", - пояснил он. Одна из целей принятия закона - подготовка электроэнергетической отрасли Беларуси к работе в условиях общего энергорынка в Евразийском экономическом союзе.-0-

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