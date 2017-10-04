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Россия в IV квартале поставит на белорусские НПЗ 4,5 млн т нефти
05.10.2017 13:57 — Новости Экономики | БДГ
По информации концерна «Белнефтхим», до конца года на белорусские НПЗ от РФ поступит 4,5 млн тонн нефти, что поднимет годовой показатель до 18 тонн.
В концерне отметили, что такой объем такой объем будет соответствовать заявке белорусской стороны и договоренностям Александра Лукашенко и Владимира Путина,
Напомним, в ходе осенней Парламентской сессии белорусские депутаты
Однако остается вопрос, который сторонам еще нужно решить. Владимир Путин 16 августа на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры
Таким образом, до конца года
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По информации концерна «Белнефтхим», до конца года на белорусские НПЗ от РФ поступит 4,5 млн тонн нефти, что поднимет годовой показатель до 18 тонн.
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