Россия в IV квартале поставит на белорусские НПЗ 4,5 млн т нефти

По информации концерна «Белнефтхим», до конца года на белорусские НПЗ от РФ поступит 4,5 млн тонн нефти, что поднимет годовой показатель до 18 тонн.

В концерне отметили, что такой объем такой объем будет соответствовать заявке белорусской стороны и договоренностям Александра Лукашенко и Владимира Путина, принятым 3 апреля.

Напомним, в ходе осенней Парламентской сессии белорусские депутаты договорились об условиях поставок топлива из России. В договоренностях появился пункт о том, что наша страна больше не обязана поставлять тонну бензина на российский рынок.

Однако остается вопрос, который сторонам еще нужно решить. Владимир Путин 16 августа на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры заявил , что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ. Однако доставка белорусских нефтепродуктов через российские порты не имеет коммерческого смысла , считают эксперты.