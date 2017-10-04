КГК считает, что Visa и Mastercard завышают вознаграждения в Беларуси

Установленные международными платежными системами тарифы межбанковского вознаграждения не способствуют развитию безналичных расчетов в Беларуси. При этом бизнес отдельных частных банков, работающих в основном с карточками Visa и Mastercard, а также выплаты этими банками держателям карточек различного рода бонусов дотируются за счет средств государственных банков. Такой вывод содержится в письме Комитета госконтроля (КГК), который оценивал летнее возмущение ритейла завышенными тарифами на эквайринг.



Фото: Reuters

Контролеры считают, что выпускать карточки западных операторов банкам выгоднее, чем работать с карточками национальной платежной системы «Белкарт», так как размер получаемого банковского вознаграждения по зарубежным картам выше. При этом КГК еще в 2015 году обращал внимание Нацбанка, что многие банки отказываются выпускать карточки «Белкарт», подчеркивается в письме.

Учитывая, что основную нагрузку по эквайрингу для организаций торговли и сервиса несут три крупнейших госбанка страны — Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк (75% всего объема безналичных расчетов), рост эмиссии частными банками карточек «Виза» и «Мастеркард» ведет к увеличению расходов госбанков на выплату межбанковского вознаграждения. При этом удельный вес данных расходов в госбанках достиг 80−90% от сумм полученных ими доходов от эквайринга, сказано в письме КГК.

Кроме того, в госбанках, несмотря на отмену административного регулирования, тарифы на эквайринг для большинства крупных торговых операторов убыточны и применяются с 2005 года, когда их размеры устанавливались Нацбанком. В результате низкие размеры тарифов на эквайринг в госбанках и увеличение частными банками эмиссии карточек МПС приводят к росту убытков у госбанков. Так, по данным Беларусбанка, средневзвешенный тариф за первое полугодие 2017 года составил 0,77%, рентабельность эквайринга — минус 32%, убыток — 11,1 млн рублей (за 2016 год убыток — 18,2 млн рублей). В Белинвестбанке средний тариф составил 1,12%, в Белагропромбанке — 1,18%. По информации банков, для достижения нулевой рентабельности эквайринга при существующих ставках межбанковских вознаграждений средний тариф должен составлять 1,3%. Полученные госбанками убытки покрываются за счет других видов деятельности, связанных с обслуживанием торговых компаний, или в целом уменьшают прибыль этих банков.

В частных банках тарифы на эквайринг выше, а услуги являются прибыльными (например, по расчетам Банка БелВЭБ средний тариф за первое полугодие составил 1,92%, рентабельность — 19%), говорится в письме КГК.

В целях обеспечения безубыточности эквайринга госбанки предпринимали попытки повышения тарифов для крупных частных торговых сетей, имеющих самые низкие тарифы. Однако ритейлеры отказывались подписывать новые договоры или соглашались на незначительное увеличение тарифов, рост которых не покрывает убытки банков от эквайринга.

Госбанки также проводили переговоры с международными платежными операторами по вопросу снижения для Беларуси размеров межбанковского вознаграждения. Однако те соглашались на изменение тарифов в сферах, имеющих незначительные объемы расчетов (например, в 2016 году Visa снизила размер вознаграждения по автобусным и железнодорожным перевозкам с 1,1% до 0,3%).

КГК и Совмин поручили Нацбанку и Министерству антимонопольного регулирования и торговли изучить ситуацию на рынке услуг эквайринга. При этом Комитет госконтроля предлагает выработать конкретные предложения по установлению максимального размера межбанковского вознаграждения для белорусских банков-эмитентов по операциям, совершенным в Беларуси с использованием иностранных платежных карточек.

По данным Нацбанка за 2015 год, расходы банков на осуществление эквайринга складываются из следующих статей: установка, обслуживание терминалов и их амортизация (21,7%), выплата межбанковского вознаграждения (48,6%), платежи в пользу платежных систем (11,9%), процессинг операций (7%) и административно-хозяйственные и иные расходы (9,6%).

Значительная доля затрат приходится на выплату межбанковского вознаграждения банку — эмитенту платежных карточек. При этом ставки межбанковского вознаграждения устанавливаются платежной системой (Visa, MasterCard, Белкарт) по принципу увеличения в зависимости от степени привилегированности карты, например, для стандартной карточки — 0,5% от суммы операции, для премиальной — 2,2%.

В Ассоциации розничных сетей отмечали , что в последнее время банки активно эмитируют максимально привилегированные виды карточек, в том числе для перечисления зарплат сотрудникам компаний, выплат стипендий студентам, различных программ лояльности. Кроме того, стимулирование роста платежей с использованием премиальных карточек осуществляется с помощью прямых денежных выплат банками-эмитентами держателям карточек — участникам программы лояльности с кешбэком (выплата в виде процентов от суммы оплаты товаров и услуг).

Нацбанк признавал , что размер тарифов на эквайринг является одним из наиболее сложных на карточном рынке. При поиске приемлемого решения данного вопроса уже были применены различные подходы: административное регулирование в 2005—2010 гг., его отмена в 2011 году, регулирование тарифов на договорной основе между банками и субъектами торговли. Год назад Нацбанк выступил в поддержку последней инициативы. Там полагали, что административное ограничение тарифов на эквайринг на уровне ниже себестоимости услуги не позволит развивать конкуренцию, приведет к снижению активности банков на этом поприще, уходу с рынка большинства игроков, монополизации предоставления данных услуг, ухудшению их качества, включая снижение уровня безопасности осуществления операций с использованием карточек.