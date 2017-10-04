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Минэнергетики обещает, что с вводом БелАЭС электричество подешевеет

05.10.2017 14:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт – Sputnik. После ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, строящейся в Островце (Гродненская область), тарифы на электроэнергию в Беларуси будут снижены, заявил в четверг в Минске начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Минэнергетики Сергей Гребень.

Минэнергетики обещает, что с вводом БелАЭС электричество подешевеет
© Sputnik / Виктор Толочко
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В настоящее время граждане Беларуси платят за электричество от 0,25 до 0,1 рубля за 1 кВт·ч – в зависимости от того, установлены в квартирах электроплиты и используется ли дифференцированная оплата за электроэнергию.

"С вводом АЭС себестоимость электроэнергии будет ниже и тарифы на электроэнергию для потребителей снизятся", – цитирует БелТА слова Гребеня.

Представитель министерства также уточнил, что в настоящее время ведомство прорабатывает, на сколько именно будут уменьшены тарифы для населения.

По словам Гребня, Минэнергетики сейчас также работает над подходами стимулирования населения в использовании электричества в больших объемах. 

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время ведомство прорабатывает, на сколько именно будут уменьшены тарифы для населения.

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