Минэнергетики обещает, что с вводом БелАЭС электричество подешевеет

МИНСК, 5 окт – Sputnik. После ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, строящейся в Островце (Гродненская область), тарифы на электроэнергию в Беларуси будут снижены, заявил в четверг в Минске начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Минэнергетики Сергей Гребень.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко об электрокарах: со строительством БелАЭС подгадали

В настоящее время граждане Беларуси платят за электричество от 0,25 до 0,1 рубля за 1 кВт·ч – в зависимости от того, установлены в квартирах электроплиты и используется ли дифференцированная оплата за электроэнергию.

"С вводом АЭС себестоимость электроэнергии будет ниже и тарифы на электроэнергию для потребителей снизятся", – цитирует БелТА слова Гребеня.

Представитель министерства также уточнил, что в настоящее время ведомство прорабатывает, на сколько именно будут уменьшены тарифы для населения.

По словам Гребня, Минэнергетики сейчас также работает над подходами стимулирования населения в использовании электричества в больших объемах.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.