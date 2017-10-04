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Водостоки больше не нужно чистить

05.10.2017 12:12 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Инновационное решение для естественной очистки водостоков от листвы и какого-либо мусора представила на российском рынке в сентябре 2017 года компания Стил Технолоджи. Защитная сетка желоба из перфорированного алюминиевого листа не только предотвращает попадание в водосточную систему листьев и посторонних предметов, избавляя домовладельца от необходимости чистить ее, но и обеспечивает ее функционирование даже при перекрытии стока воды листвой. Осенью многим домовладельцам приходится сталкиваться с серьезной проблемой. Забивая водосточные желоба, опадающие листья нередко могут сделать водосточную систему полностью нефункциональной. И если не принять меры немедленно, переливающиеся через край желоба потоки воды в период осенних дождей способны испортить фасады и даже повредить отмостку.

Постепенно листва забивает и трубы, прочистить которые уже куда сложнее. Установка сетки желоба решает эту проблему, рассказывает менеджер по продажам компании Стил Технолоджи Михаил Ванян. Как объясняет специалист, сетка устанавливается на опорные кронштейны и надежно крепится специальными клипсами за желоб. Даже при сильном листопаде желоб под сеткой остается чистым и сохраняет свою пропускную способность.

Если желоба в какой-то момент завалит листвой полностью, причин для тревоги все равно нет. Поскольку защитная сетка располагается не слишком глубоко, даже мокрые листья, мох и иголки деревьев сдуваются от небольшого ветра уже при скорости 10 километров в час. Что касается сухой листвы, то ее сдувает при самом легком дуновении. Полезные функции новинки не исчерпываются в период осеннего листопада. Зимой она предотвращает попадание в желоба слежавшегося снега и льда.

А по весне попадание мусора, который обычно сходит с кровли вместе с талой водой. Возможность круглогодичной эксплуатации обеспечивается благодаря надежным опорным кронштейнам, способным выдержать большую нагрузку снега и льда. Помимо стандартного исполнения из алюминия, защитная сетка производится также из анодированного алюминия, поэтому может применяться не только со стальными, но и с медными водостоками.

www.asyst.ru
 
 
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Инновационное решение для естественной очистки водостоков от листвы и какого-либо мусора представила на российском рынке в сентябре 2017 года компания Стил...

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