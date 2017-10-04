﻿ Семашко о ходе переговоров с Россией по газу: "Мы всегда находим компромисс". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семашко о ходе переговоров с Россией по газу: "Мы всегда находим компромисс"

05.10.2017 16:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко уверен, что Беларусь и Россия найдут компромисс в ходе продолжающихся переговоров и контактов по углеводородной тематике, и в частности по вопросу поставок российского газа. Об этом он заявил, комментируя состоявшуюся недавно встречу с вице-премьером России Аркадием Дворковичем в Москве.

«Встретились, подготовили рабочий протокол. И там наметили четко сроки. Некоторые пункты есть до 15 октября. Некоторые пункты уже даже выполнены на сегодня. Главный вопрос — мы должны подготовить позицию на перспективу», — заявил вице-премьер.

Он напомнил, что в апреле этого года стороны подписали пакет документов в нефтегазовой сфере, на основании которых, в частности, решены все вопросы по условиям поставки в Беларусь российской нефти в объеме 24 млн т в год по 2024 год включительно. «По газу, к сожалению, мы отрегулировали отношения только на 2017−2019 годы, — пояснил Владимир Семашко. — Поэтому стоит две задачи. Во-первых, до конца года разработать документ — протокол, который бы определял условия и алгоритм работы по поставке газа в Беларусь на 2020−2024 годы. А далее задача более сложная — в рамках Евразийского экономического союза мы должны прийти к единому рынку газа и нефти к 1 января 2025 года. Поэтому мы должны наработать такой документ, который бы лег в базу создания этого единого рынка».

Вице-премьер отметил, что у сторон присутствует взаимное понимание и сближение. «Не все, может, так, как хотелось бы одной стороне, другой. Но мы находим всегда компромисс, и мы его найдем», — подчеркнул Владимир Семашко.

«Речь идет не о ценах. Рынок изменяется. Правильнее сказать, о формуле цены, о подходах. Вот что главное», — резюмировал вице-премьер.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Встретились, подготовили рабочий протокол. И там наметили четко сроки. Некоторые пункты есть до 15 октября. Некоторые пункты уже даже выполнены на сегодня. Главный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Мы всегда находим компромисс" - Семашко о ходе переговоров с Россией по газу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика