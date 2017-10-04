5 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко уверен, что Беларусь и Россия найдут компромисс в ходе продолжающихся переговоров и контактов по углеводородной тематике, и в частности по вопросу поставок российского газа. Об этом он заявил корреспонденту БЕЛТА, комментируя состоявшуюся недавно встречу с вице-премьером России Аркадием Дворковичем в Москве.

"Встретились, подготовили рабочий протокол. И там наметили четко сроки. Некоторые пункты есть до 15 октября. Некоторые пункты уже даже выполнены на сегодня. Главный вопрос - мы должны подготовить позицию на перспективу", - заявил вице-премьер.

Он напомнил, что в апреле этого года стороны подписали пакет документов в нефтегазовой сфере, на основании которых, в частности, решены все вопросы по условиям поставки в Беларусь российской нефти в объеме 24 млн т в год по 2024 год включительно. "По газу, к сожалению, мы отрегулировали отношения только на 2017-2019 годы, - пояснил Владимир Семашко. - Поэтому стоит две задачи. Во-первых, до конца года разработать документ - протокол, который бы определял условия и алгоритм работы по поставке газа в Беларусь на 2020-2024 годы. А далее задача более сложная - в рамках Евразийского экономического союза мы должны прийти к единому рынку газа и нефти к 1 января 2025 года. Поэтому мы должны наработать такой документ, который бы лег в базу создания этого единого рынка".

Вице-премьер отметил, что у сторон присутствует взаимное понимание и сближение. "Не все, может, так, как хотелось бы одной стороне, другой. Но мы находим всегда компромисс, и мы его найдем", - подчеркнул Владимир Семашко.

"Речь идет не о ценах. Рынок изменяется. Правильнее сказать, о формуле цены, о подходах. Вот что главное", - резюмировал вице-премьер.-0-