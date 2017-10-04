Лукашенко пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон утром 5 октября во время телефонного разговора обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: president.gov.by

Президенты подчеркнули заинтересованность в дальнейшем наращивании белорусско-таджикского сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономической сфере, в том числе взаимодействию в промышленной и сельскохозяйственной отраслях, организации поставок техники в Таджикистан.

Главы государств также обсудили взаимодействие стран на международных площадках и график предстоящих контактов. Александр Лукашенко пригласил Эмомали Рахмона посетить с рабочим визитом Беларусь в рамках проведения сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Отмечено, что визит будет способствовать поддержанию доверительного политического диалога, придаст импульс торгово-экономическим отношениям, расширит договорно-правовую базу.

Кроме того, во время телефонного разговора лидеры двух стран затронули проблематику международной и региональной повестки дня.

Глава белорусского государства тепло поздравил своего коллегу с 65-летним юбилеем. Александр Лукашенко подчеркнул, что в непростых условиях Таджикистан сумел не только сохранить свою целостность и независимость, но и достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии и укреплении авторитета на международной арене, в чем большая заслуга Эмомали Рахмона.