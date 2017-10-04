В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания ROCKWOOL получила Экологическую декларацию продукции Аналитики предсказывают рост объема рынка материалов для зеленого строительства. По прогнозам, к 2022 году он достигнет 364 миллиардов долларов, что связано с...

Аналитики предсказывают рост объема рынка материалов для зеленого строительства. По прогнозам, к 2022 году он достигнет 364 миллиардов долларов, что связано с госпрограммами поддержки, ужесточением норм и широкими возможностями экологичных материалов для снижения эксплуатационных расходов бизнеса. В России все больше застройщиков стремится соответствовать международным экологическим стандартам, что также подчеркивает актуальность получения компанией ROCKWOOL Экологической декларации продукции. Наличие этого документа необходимо производителю, если производимые им материалы применяются в зданиях, строящихся по зеленым стандартам. Применение продукции ROCKWOOL при строительстве позволит повысить рейтинг экологичности зданий по международным системам оценки LEED и BREEAM.По данным исследования компании JLL, ежегодно отслеживающей динамику сертификации объектов недвижимости по международным стандартам, за последние два года число зеленых площадей увеличилось в России в 1,7 раза. При строительстве зданий по зеленым стандартам требуется применение продукции, обладающей Экологической декларацией продукции, Environmental Product Declaration, EPD.Экологическая декларация продукции представляет собой подробный отчет о составе, свойствах продукции и ее воздействии на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла, включая производство, повторное использование и возможность утилизации. Данный вид сертификации является одним из самых сложных и проводится в несколько этапов. Декларация обязательно должна оцениваться третьей стороной, аккредитованным аудитором.Сертификат повышает рейтинг экологичности зданий по международным системам оценки LEED и BREEAM. Благодаря этой маркировке архитекторы и проектировщики могут выбирать такие материалы, которые оказывают наименьшее воздействие на окружающую среду. Жителям квартир документ укажет на то, что их дом построен с применением материалов, обеспечивающих безопасностьи комфорт.Теплоизоляция из каменной ваты представляет собой важный фактор экономии энергии и сбережения природных ресурсов. Утепленные дома требуют меньше энергии на свое отопление и кондиционирование, а значит, уменьшают воздействие человека на окружающую среду. При этом эффективность утеплителей из негорючей каменной ваты не снижается на протяжении всего срока эксплуатации.Все заводы компании ROCKWOOL имеют замкнутый цикл производства. Обрезки ваты возвращаются назад в производство, чтобы сделать его максимально бережливым. Кроме того, изоляция ROCKWOOL представляет собой один из немногих промышленных продуктов, имеющих положительный энергетический баланс.Это значит, что количество энергии, которую продукты ROCKWOOL сберегают, многократно превышает количество энергии, которая использовалась для их производства. Каменная вата подвергается переработке. Данный сертификат является уже вторым подтверждением экологичности продукции ROCKWOOL. Как известно, материалы ROCKWOOL, это первая теплоизоляция, получившая знак экологической безопасности EcoMaterialGreen.www.rockwool.ru